Финансы
Центробанк снижает стоимость рубляDeita.ru 16:23
Снижение стоимости денег в экономике заметнее остальных видов кредитования скажется на процентах по ссудам юрлицам и ипотеке. Но есть и другая стороны вопроса: продолжат «дешеветь» банковские вклады в рублях.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Происшествия
В Иркутской области идет эвакуация людей
Обновлено в 22:25
Авто
В России корпоративные продажи автомобилей растут четвертый год подряд
Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год подряд.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве
В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта
Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.
Обновлено в 19:53
Здоровье
Москвичам расскажут, как бороться с вредными привычками
Лекции о борьбе с вредными привычками и профилактике заболеваний прочитают в поликлиниках Москвы в конце июля – начале августа.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Политика
Великобритания готовится к выходу из ЕС без соглашения
Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки.
Обновлено в 08:22
Наука
В Новой Зеландии обнаружен пень-вампир
Исследователи из Оклендского технологического университета обнаружили в Новой Зеландии пень, который живет за счет соседних деревьев, пишет iScience.
Обновлено в 19:44
Политика
В ОБСЕ заявили об искажениях в украинском законе о языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Политика
В Санкт-Петербурге прошел салют в честь Дня Военно-морского флота
Салют, посвященный Дню Военно-морского флота, украсил вечернее небо Санкт-Петербурга 30 залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с экс-супругом Дженнифер Энистон
После расставания с актером Брэдли Купером супермодель, уроженка Южного Урала Ирина Шейк начала встречаться с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон, актером и сценаристом Джастином Теру.
Обновлено в 20:07
Футбол
«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7
Обновлено в 17:53
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено 26 июля в 06:37
Общество
Каждый второй россиянин отказался оформлять электронный паспорт
Опрос показал: 59 процентов респондентов пока не готовы отказаться от бумажных удостоверений личности в пользу электронных.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.
Обновлено в 06:52
Транспорт
В Якутии открыли новую ветку железной дороги
Как сообщили в компании "Железные дороги Якутии", спустя 15 лет после подписания постановления правительства России о строительстве железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск пусковой комплекс Томмот - Якутск (Нижний Бестях) сдан в постоянную эксплуатацию с открытием регулярного пассажирского сообщения.
Обновлено в 08:30
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено в 22:15
Наука
Оказалось, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные
Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением.
Обновлено 24 июля в 03:59
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП
Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.
Обновлено в 17:19
Космос
В Сети назвали новую дату очередного «конца света»
На просторах Вселенной был зафиксирован огромный объект, который направляется к Земле со стороны Венеры.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
В Севастополь на праздничный парад в честь Дня ВМФ приедет Медведев
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в воскресенье 28 июля посетил город-герой Севастополь, где в этот день пройдут празднично-торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ.
Обновлено в 02:35
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:07