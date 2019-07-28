Экономика
Центробанк снижает стоимость рубляDeita.ru 16:23
Снижение стоимости денег в экономике заметнее остальных видов кредитования скажется на процентах по ссудам юрлицам и ипотеке. Но есть и другая стороны вопроса: продолжат «дешеветь» банковские вклады в рублях.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:50, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
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Общество
Умерла самая умная собака в мире
Обновлено в 21:39
Политика
Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке
В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».
Обновлено в 06:20
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии
В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
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Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика
Трехлетний ребенок, пропавший в лесном массиве Якшинского района, найден живым в ходе поисковых мероприятий.
Обновлено в 13:50
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России
Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.
Обновлено в 21:41
Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мост
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
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Происшествия
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Происшествия
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
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Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
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Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения. По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов.
Обновлено в 20:49
Театры
Спектакли театра «Сфера» показывают онлайн
Обновлено в 09:23
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено в 23:15
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.
Обновлено в 06:52
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47
Происшествия
Беременная женщина испытала оргазм при просмотре детского мультфильма
Поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Она описала случай на сайте Kidspot.
Обновлено в 19:08
Общество
Умер известный журналист Владимир Кара-Мурза
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ФБР объявило награду за помощь в поимке «розовой бандитки»
Десять тысяч долларов обещает заплатить Федеральное бюро расследований США (ФБР) тому, кто предоставит информацию о "розовой бандитке", ограбившей за последние восемь дней уже четыре банка на восточном побережье Соединенных Штатов.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Путин рассказал о силе Военно-морского флота России
Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь дня ВМФ, заявил, что Военно-морской флот России способен дать отпор любому агрессору.
Обновлено в 05:19
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Музыка
Rammstein выступит в Москве
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Дизайнер Жанны Эппле раскритиковал одежду от Тимати
К числу критиканов относится дизайнер Геннадий Горбачев, который тесно сотрудничает с Жанной Эппле, Бари Алибасовым, Сергеем Зверевым.
Обновлено в 20:00
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Из-за наводнения в Амурской области затоплены почти 600 жилых домов
Отмечается, что к настоящему моменту в регионе затоплены 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах, проведена эвакуация 980 человек.
Обновлено вчера в 00:50
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Общество
СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток
Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".
Обновлено в 20:59