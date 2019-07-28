Финансы
Центробанк снижает стоимость рубляDeita.ru вчера в 16:23
Снижение стоимости денег в экономике заметнее остальных видов кредитования скажется на процентах по ссудам юрлицам и ипотеке. Но есть и другая стороны вопроса: продолжат «дешеветь» банковские вклады в рублях.
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Общество
Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников
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Обновлено вчера в 07:05
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Совместная тренировка многонациональных пунктов управления с участием представителей Восточного военного округа пройдет в сентябре в Таиланде, она станет этапом подготовки к учениям стран АСЕАН в Китае в ноябре этого года, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
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Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.
Обновлено в 03:40
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась
Обновлено в 03:42
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 06:52
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Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.
Обновлено в 03:02
Интернет
Вышло обновление мобильной ОС Sailfish 3.1: улучшенный дизайн, безопасность и удобство работы
Финская компания Jolla обновила дистрибутив мобильной ОС Sailfish 3.1.
Обновлено в 03:40
Технологии
Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему «КамАЗа»
Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему «КамАЗов», которые будут выпускаться с осени этого года.
Обновлено в 03:09
Политика
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Обновлено в 02:50
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Сестра Жанны Фриске разводится с мужем после шести лет брака
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья разводится со своим мужем Сергеем. Пара уже подала заявление о разводе в Перовский ЗАГС.
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Экономика
Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах
В пятницу, 26 июля, в конце торгов на американской бирже NASDAQ акции Yandex N.V. начали снижаться по сравнению с предыдущим днем торгов.
Обновлено в 04:12
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В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
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Общество
Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера
Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
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Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12