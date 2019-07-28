Финансы

Центробанк снижает стоимость рубляDeita.ru вчера в 16:23

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Снижение стоимости денег в экономике заметнее остальных видов кредитования скажется на процентах по ссудам юрлицам и ипотеке. Но есть и другая стороны вопроса: продолжат «дешеветь» банковские вклады в рублях.
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Центробанк снижает стоимость рубля

Deita.ruвчера в 16:23

Цель затронула средства

Российская газетавчера в 10:54
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