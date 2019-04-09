Экономика

Центробанк назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесиюРеальное время 06:37

Центробанк назвал текущую ситуацию в российской экономике близкой к равновесию. "К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста", — сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
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Ксения Юдаева
Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнтерфакс 05:26

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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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