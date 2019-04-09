Центробанк считает ситуацию в экономике России «близкой к равновесию»URA.Ru вчера в 08:56

Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.

Центробанк России считает, что экономическая ситуация в стране «близка к равновесию».

Центробанк считает ситуацию в экономике России «близкой к равновесию»

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