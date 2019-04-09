Экономика
Центробанк считает ситуацию в экономике России «близкой к равновесию»URA.Ru 08:56
Центробанк России считает, что экономическая ситуация в стране «близка к равновесию».
Читать в источнике
Оценить
Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнтерфакс 05:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Общество
Из-за рекламного ролика Burger King обвинили в расизме
Burger King обвинили в расизме после выхода рекламы, на которой люди едят бургеры гигантскими палочками.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
На Украину летят десантники США
Посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook сообщил о том, что на Украину летят американские десантники.
Обновлено в 05:03
Политика
На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
Обновлено в 12:54
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3%, следует из обновленного доклада МВФ.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Политика
Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Экономика
Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардов
Отток капитала из России в первом квартале 2019 года превысил 25 миллиардов долларов.
Обновлено в 13:35
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44
Общество
Суд отказался оправдать экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Обновлено в 05:59
Политика
Украинского журналиста Скачко объявили в розыск по делу Вышинского
На Украине МВД объявило в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого ранее проводились обыски в рамках дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Ингушетия: задержан участник магасского митинга Дугиев
В Ингушетии задержан еще один участник магасского митинга 26-27 марта - 25-летний житель аула Кантышево Назрановского района Ибрагим Дугиев.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году
Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено в 07:51
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Авто
Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Экономика
Трутнев: Льготы в Арктике получат только новые проекты
Льготы для инвесторов в Арктике получат только новые проекты, а инициаторы уже реализованных на льготы рассчитывать не смогут.
Обновлено в 13:43
Авто
В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander
Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46