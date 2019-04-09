Центробанк считает ситуацию в экономике России «близкой к равновесию»URA.Ru 08:56

Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.

Центробанк России считает, что экономическая ситуация в стране «близка к равновесию».

Центробанк считает ситуацию в экономике России «близкой к равновесию»

Общество Из-за рекламного ролика Burger King обвинили в расизме Burger King обвинили в расизме после выхода рекламы, на которой люди едят бургеры гигантскими палочками.

Армия и оружие На Украину летят десантники США Посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook сообщил о том, что на Украину летят американские десантники.

Политика На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3%, следует из обновленного доклада МВФ.

Происшествия Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Политика Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".

Политика Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Политика Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала новорожденного сына Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.

Экономика Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардов Отток капитала из России в первом квартале 2019 года превысил 25 миллиардов долларов.

Наука Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.

Политика Украинского журналиста Скачко объявили в розыск по делу Вышинского На Украине МВД объявило в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого ранее проводились обыски в рамках дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Армия и оружие СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.

Финансы Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.

Происшествия Ингушетия: задержан участник магасского митинга Дугиев В Ингушетии задержан еще один участник магасского митинга 26-27 марта - 25-летний житель аула Кантышево Назрановского района Ибрагим Дугиев.

Гаджеты 16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.

Политика Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Авто Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Экономика Трутнев: Льготы в Арктике получат только новые проекты Льготы для инвесторов в Арктике получат только новые проекты, а инициаторы уже реализованных на льготы рассчитывать не смогут.

Авто В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.