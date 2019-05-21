Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»РБК вчера в 21:33
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.
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Хоккей
«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:24
Космос
На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2
Обновлено вчера в 23:16
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Найденные при обыске у ростовского замгубернатора часы оценили в 7 млн рублей
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром
В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Глава Минтруда сообщил об увеличении МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин заявил об увеличении минимального размера оплаты труда.
Обновлено 20 мая в 12:40
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети
Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Процедуру получения инвалидности упростили в России
Правительство РФ упростило процесс получения гражданами инвалидности.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном «провальную политику Порошенко»
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Кассовый сбор: Росстат обновит систему расчета инфляции в 2020 году
В I квартале 2020 года Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции, сообщил «Известиям» Павел Малков.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Обновлено вчера в 13:01
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
«Мещеряков: Локомотив» становится большой командой
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в финале Кубка России.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты
Россияне стали распродавать смартфоны Huawei
Россияне стали массового продавать смартфоны Huawei после скандала, в который попала китайская фирма.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви
В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты
Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники «Z»
Российский рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники. К заказу уже доступны Bluetooth-колонки и наушники.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
24 млн граждан могут лишить пенсии
По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП
В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
В нацпарке «Земля леопарда» спустя полгода сняли противопожарный режим
Противопожарный режим, введенный с 1 ноября 2018 года на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье из-за сложно пожароопасной обстановки, отменили, сообщает учреждение.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию
Обновлено вчера в 11:02
Космос
Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи
Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено 20 мая в 11:05