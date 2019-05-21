Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»РБК вчера в 21:33

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.
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Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

РБКвчера в 21:33

Центробанк хочет ввести ответственность за использование имитаций банкнот

РИА Новости05:34

ЦБ изучает возможность введения ответственности за использование имитаций банкнот

RT на русском05:33

Центробанк запретит печатать деньги «банка приколов»

URA.Ru02:21

ЦБ рассматривает возможность ввести наказание за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ

Эхо Москвы07:33

Центробанк хочет запретить изготовление билетов «банка приколов»

Говорит Москва00:26

Деньги, почти как настоящие

Российская газетавчера в 11:44
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Общество

Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Теннис

Кузнецова проиграла в первом круге турнира в Нюрнберге

Обновлено в 06:59
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Вице-премьер Украины испугался референдума о переговорах с Россией

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко не поддержал идею президента Владимира Зеленского вынести на референдум вопрос о формате переговорного процесса с Россией.
Обновлено в 05:18
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Политика

Порошенко обвинили на Украине в госизмене

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове

К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Политика

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника

Обновлено в 07:23
Авто

Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено в 02:16
Политика

Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Обновлено в 06:00
Здоровье

В вытрезвителях можно будет пройти тест на предрасположенность к алкоголизму

Ранее сообщалось, что российские регионы могут наделить правом открывать медицинские вытрезвители.
Обновлено в 02:19
Общество

У Джейми Оливера отобрали его рестораны

Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Родные Началовой раздают ее вещи

Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Вилли Токарев экстренно госпитализирован

Российский певец Вилли Токарев госпитализирован и находится в реанимации в одной из столичных клиник, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания

Обновлено в 07:25
Космос

«Юнона» нашла изменения в магнитном поле Юпитера

Обновлено вчера в 20:36
Общество

Сотовые операторы отменяют плату за входящие вызовы в роуминге в Крыму

Операторы стали отменять плату за входящие звонки в роуминге в Крыму.
Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Гаджеты

Apple выпустила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой

В компании заявили, что 15-дюймовые версии профессионального ноутбука оснащаются процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 06:06
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