Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»РБК вчера в 21:33
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:55, Ашберн
Политика
Пушков оценил идею Зеленского провести референдум по переговорам с РФ
Сенатор Алексей Пушков оценил идею украинских властей о проведении референдума по вопросу организации диалога с РФ.
Обновлено в 01:30
Общество
Молодая челябинка попала в рейтинг Forbes
Российский журнал Forbes составил рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет.
Обновлено в 01:31
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Театры
Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета
Народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан сегодня назначена художественным руководителем СПб ГБУК «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета».
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 мая
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Раскрыто мошенничество на 1 млрд на рынке медуслуг
Ущерб составил около 1 млрд руб. Жертвами становились пожилые люди, которым звонили из созданных Фроловым колл-центров и приглашали на обследование.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Футбол
«Зенит» 26 мая проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад
Футбольный клуб «Зенит», который досрочно завоевал золотые медали в нынешнем сезоне РПЛ, 26 мая проведет в родном Санкт-Петербурге чемпионский парад.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Глава администрации Зеленского пообещал России политику «кнута и пряника»
Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, с чем связан призыв к США ужесточить антироссийские санкции.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Обновлено вчера в 22:26
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Космос
Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 доставили на космодром Восточный
Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 доставили на космодром Восточный. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ФГУП «ЦЭНКИ».
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
Появилась новая информация о Sony PlayStation 5
Как известно, несколькими днями ранее представители Sony раскрыли общую информацию о PlayStation 5. В тот раз разработчики не поделились всеми подробностями новой консоли, однако недавно в Сети появились более детальные данные.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Спорт
ГК «Ростов-Дон» выиграл чемпионат России
Обновлено вчера в 13:32
Авто
Стала известна цена нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Гаджеты
Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
Сообщается, что наверняка там будет представлен 12-ядерный чип, а вот анонс 16-ядерной флагманской модели компания AMD может отложить.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подружек подыскать ей известного британца
Телеведущая Лиззи Канди призналась, что Меган Маркл искала «известного британца» задолго до встречи с принцем Гарри.
Обновлено в 01:44
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Нарышкин заявил о возможности возобновления контактов глав СВР и ЦРУ
Уровень взаимодействия между Службой внешней разведки РФ и ЦРУ США снизился из-за внутриполитического кризиса в Америке, но возобновление контактов глав этих спецслужб возможно, заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update уже доступна для установки
Для получения Windows 10 May 2019 Update нужно открыть Центр обновлений Windows.
Обновлено в 00:26
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева
20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Бразилии при стрельбе в церкви погибли три человека
В церкви бразильского города Паракату произошла стрельба, погибли три человека.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению
Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве.
Обновлено вчера в 11:03
Авто
Аналог Hyundai Creta от Kia получит роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48