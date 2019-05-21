Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»РБК вчера в 21:33

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.

Общество Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий? Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.

Армия и оружие Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.

Происшествия Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Футбол Юнес Намли перешел в «Краснодар» «Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Юнеса Намли. 24-летний хавбек присоединится к клубу в июне.

Армия и оружие США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Гаджеты Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Гаджеты Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.

Шоу-бизнес Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.

Политика США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400 США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Шоу-бизнес Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.

Хоккей Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.

Армия и оружие Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе Идлиба Подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба, сообщили в Минобороны России.

Общество Prada откажется от использования натурального меха Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.

Общество Раскрыто отношение мужчин к сексу россиянок до брака Около трети российских мужчин (33 процента) считают, что женщина не должна начинать половую жизнь до брака.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.