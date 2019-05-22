Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»РБК вчера в 21:33
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.
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Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено 20 мая в 03:26
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено вчера в 01:22
Финансы
Денежный рынок: уровень ликвидности снизится
Ставки FRA и процентных свопов снизились на 7–13 бп по всей длине кривой, поскольку рынок продолжил пересматривать свои ожидания относительно более раннего смягчения денежно-кредитной политики в этом году.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Mercedes с блатными номерами насмерть сбил женщину в центре Воронежа
Вечером 21 мая неподалеку от здания Главпочтамта на проспекте Революции в центре Воронежа белый Mercedes-Benz сбил женщину, переходившую дорогу.
Обновлено в 02:04
Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Общество
Донского чиновника по делам инвалидов осудили за крупную взятку
В Ростове вынесен приговор экс-начальнику отдела по делам инвалидов министерства труда и социального развития области Нелли Вартанян.
Обновлено в 03:51
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Брошенного младенца обнаружили в одном из домов Петербурга
В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают родителей, которые оставили без присмотра своего семимесячного ребенка.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Здоровье
В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице
Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Представителем Зеленского в кабмине назначен Андрей Герус
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Герусана должность представителя главы государства в кабинете министров.
Обновлено в 03:35
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Финансы
Индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года
Индекс РТС обновил максимум с 13 марта 2018 года, превысив отметку в 1285 пунктов.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Политика
Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ
Сыдорук был назначен заместителем генерального прокурора РФ в 2006 году, в ведомстве курировал Северо-Кавказский федеральный округ.
Обновлено в 04:27
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41