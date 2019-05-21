Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»РБК вчера в 21:33
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.
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Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Технологии
Устройства 5G будут работать по правилам
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта назначены до 7 июня 2019 г. Проект приказа вводит обязательные требования к абонентским терминалам (стационарным и мобильным устройствам), работающим в сети связи стандарта 5G.
Обновлено в 19:30
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли
Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
США направили Турции ультиматум в связи с покупкой С-400
Власти США направили Турции ультиматум, в котором потребовали в течение двух недель отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:29
Кино
Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
Известный американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, почему он не женился до 55 лет.
Обновлено в 18:26
Авто
АвтоВАЗ рассказал о комплектациях Lada Granta Cross
АвтоВАЗ рассекретил информацию о комплектациях нового кросс-универсала LADA Granta Cross, который выйдет в продажу на российском рынке через пару недель.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Футбол
Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:13
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 16:27
Авто
Названа стоимость российского электромобиля ZETTA
Обновлено в 01:12
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Политика
Украина направила письмо-разъяснение в СБ ООН по закону о языке
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности (СБ) ООН письмо-разъяснение относительно украинского закона о языке.
Обновлено в 15:24
Экономика
Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Обновлено в 18:45
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20