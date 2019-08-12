Финансы

Центробанк разъяснил причины увеличения инфляции в июлеДавыдов.Индекс вчера в 09:25

В июле темпы роста потребительских цен ускорились на 0,1 процентный пункт, до 0,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка. В ЦБР объяснили рост темпов инфляции повышением цен на овощи и фрукты после июньского падения.
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