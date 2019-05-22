Экономика

Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информациюРБК вчера в 14:50

Центробанк освободил АвтоВАЗ от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
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Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

РБКвчера в 14:50

ЦБ разрешил «АВТОВАЗу» не раскрывать информацию

Finam.Ruвчера в 13:49

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

ТАССвчера в 12:54

ЦБ разрешил «Автовазу» не раскрывать отчетности

Rambler News Serviceвчера в 12:50

АвтоВАЗ утратил публичность

Коммерсантъвчера в 13:39

ЦБ РФ освободил «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию

ПРАЙМвчера в 13:02

Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

DP.RUвчера в 13:11
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Футбол

Вальдано: возвращение Зидана в «Реал» было актом героизма

Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о решении Зинедина Зидана вернуться на пост главного тренера команды.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка

В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Температура в Москве 22 мая достигла максимума с начала года

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Экономика

«Газпром» изучит требования зарубежных бирж

"Газпром геологоразведка" объявила конкурентный отбор на оказание услуг по исследованию требований зарубежных, в том числе азиатских, бирж, следует из материалов на сайте компании.
Обновлено вчера в 12:53
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Центробанк запретит банкноты «банка приколов»

Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Наука

Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 01:58
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

Ситуация на топливном рынке начинает повторять события весны прошлого года, и если не принять срочных мер, весьма вероятно повторение резкого скачка и оптовых, и розничных цен, предупреждает он.
Обновлено 21 мая в 14:45
Кино

Появились фото со съемок новых «Звездных войн»

В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44
Транспорт

«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево

Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Хоккей

«Жду победы над американцами». Вячеслав Быков — о четвертьфинале ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков подвел итоги группового этапа чемпионата мира по хоккею и поделился ожиданиями от четвертьфинала против американцев.
Обновлено в 03:16
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Культура

Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе

Обновлено вчера в 11:27
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Авто

Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России

Продажи пока безымянного компактного кроссовера начнутся в 2020 году. Новый кроссовер Kia будет позиционироваться в В-сегменте.
Обновлено в 02:46
Футбол

В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей

Василий Кикнадзе прокомментировал обвинения в адрес «Локомотива» и начальника команды Станислава Сухины в том, что ошибки судейского корпуса в пользу клуба являются не результатом случайности, а успешной работой с арбитрами.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Общество

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено в 03:22
Экономика

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
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