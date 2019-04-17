Экономика
Центробанк разрабатывает механизм против телефонных мошенниковНовые Известия 09:27
Планируется собрать все номера до 30 мая 2019 года. Речь идет о мобильных номерах, которые банки используют для входящих звонков от клиентов и для исходящих вызовов от банка. ЦБ сообщил, что разрабатывает механизм противодействия мошенникам.
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Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Кино
Ален Делон получит в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 12:23
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года
Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
Обновлено в 10:38
Культура
Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок
Комик и телеведущий Сергей Светлаков в интервью Ксении Собчак рассказал, почему перешел с телеканала ТНТ на СТС, и назвал примерные размеры своего заработка.
Обновлено в 12:41
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Спорт
Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»
Обновлено в 12:26
Футбол
Анчелотти: «Не думаю, что „Аякс“ выиграет Лигу чемпионов»
Не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов, хотя я могу ошибаться.
Обновлено в 12:03
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Обновлено в 05:18
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Общество
Проект закона о реновации жилья по всей России внесен в Госдуму
Проект закона, оговаривающий реновацию жилья в целом по всей стране, внесен в Государственную думу.
Обновлено вчера в 18:57
Технологии
Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON
Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
Обновлено в 11:42
Общество
Депардье выставил на продажу виллу в Бельгии, сообщили СМИ
Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщила в среду телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 09:37
Технологии
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:52
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Таинственная смерть «любовницы» Киркорова: подруга объявила свои права
Жительница Берлина Дороти Бурхарт, которая сидела с большой поклонницей Филиппа Киркорова - Светланой Сафиевой - в тюрьме Лос-Анжелеса объявила, что все многомиллионное состояние должно принадлежать ей.
Обновлено в 07:37
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Политика
Жена Зеленского оценила шансы на его победу в дебатах с Порошенко
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что, несмотря на опыт Петра Порошенко в политических дискуссиях, её муж сможет противостоять украинскому лидеру на предстоящих дебатах.
Обновлено в 10:58
Кино
Disney отменил пресс-показы в России фильма «Мстители: Финал»
Ранее iReactor писал, что премьера картины «Мстители: Финал» должна будет состояться в России с 18 по 25 апреля текущего года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
На границе с Украиной задержан участник «Хизб ут-Тахрир»
В пункте пропуска "Армянск" на границе с Украиной задержан житель села Каменка, который подозревается в участии в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Обновлено в 11:43
Авто
Land Rover подготовил для России спецверсию Discovery Landmark
Столь значимое событие в истории модели ознаменовалось созданием специальной версии внедорожника Discovery под названием «Landmark».
Обновлено в 07:09
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский
Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Белоруссии сгорел католический деревянный храм конца XIX века
Католический деревянный храм, построенный в 1896 году, сгорел в Городокском районе Витебской области Белоруссии, сообщило в среду областное управление МЧС.
Обновлено в 11:49
Музыка
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11