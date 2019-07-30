Рост ВВП во II квартале 2019 года составил 0,5–1% в годовом выражении, экономическая активность повысилась в июле, но «ее динамика остается нестабильной». Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ.

Центробанк признал рост ВВП во II квартале с оговорками

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