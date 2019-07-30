Экономика

Центробанк признал ошибки в оценке российской экономикиREGNUM 08:49

Темпы роста экономики России с начала 2019 года ниже, чем ожидал Центральный банк (ЦБ) РФ. Это признал сам Центробанк в подготовленном отчёте о российской экономике за июнь 2019 года, который размещён на официальном сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ оценил рост ВВП России во II квартале в 0,5-1% в годовом выражении

ТАСС07:10

Банк России по-своему оценил рост ВВП во II квартале

Росбалт07:44

ЦБ обнаружил оживление потребительской активности россиян

News.ru07:18

Центробанк признал рост ВВП во II квартале с оговорками

Московский Комсомолец09:41

Центробанк сообщил об «оживлении» потребительской активности в России

REGNUM10:58

Рост ВВП РФ в III квартале может составить 0.8-1.3%, ЦБ

АК&М06:57

Банк России сохранил оценку темпа прироста ВВП во 2 и 3 кварталах

Finam.Ru07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Политика

Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Футбол

«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»

Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 16:58
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика

Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов

Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Футбол

Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно

Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Политика

Военный парад в Киеве заменили на шествие Зеленского

Вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства», с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил во вторник глава офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено в 06:24
Политика

Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа

Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit

Украинский суд принял решение наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила в конце июля.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

Обновлено в 17:31
Политика

В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией

Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
Футбол

Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»

По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Футбол

Самба Соу сменит «Динамо» на «Ноттингем Форест»

Обновлено в 15:25
Происшествия

В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»

Обновлено в 14:38
Политика

Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного

Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.
Обновлено в 10:28
Кино

В сети появилась удаленная сцена из фильма «Мстители: Финал» с Ракетой

Обновлено в 09:07
Происшествия

Останки известного гангстера эксгумируют в США

В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Политика

Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 09:57
Политика

Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.
Обновлено в 18:18
Экономика

Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»

Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
Футбол

«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup

Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.
Обновлено в 16:35
Происшествия

После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

Обновлено в 09:29
Происшествия

В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички

Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Согдиана рассказала об отце своего третьего ребенка

В недавнем интервью певица заговорила об отце своего третьего ребенка.
Обновлено в 03:08
Экономика

Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек), сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Алтайский депутат предложила тушить пожары в Сибири с помощью бомб

Обновлено в 14:04
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогерши

Обновлено в 14:00
ещё по теме
Главное