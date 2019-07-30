Экономика
Центробанк признал ошибки в оценке российской экономикиREGNUM 08:49
Темпы роста экономики России с начала 2019 года ниже, чем ожидал Центральный банк (ЦБ) РФ. Это признал сам Центробанк в подготовленном отчёте о российской экономике за июнь 2019 года, который размещён на официальном сайте регулятора.
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Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Спартак» объявил об уходе футболиста Фернандо в клуб из Китая
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе бразильского полузащитника Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань».
Обновлено в 07:16
Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 12:33
Здоровье
79 лет составит продолжительность жизни в Татарстане к 2024 году
79 лет составит продолжительность жизни в Татарстане к 2024 году.
Обновлено в 09:15
Политика
Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера
Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 11:45
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Экономика
АФК «Система» продаст 49% «Лидер-инвеста» группе «Эталон»
Совет директоров группы «Эталон» одобрил выкуп у АФК «Система» 49% акций девелопера «Лидер-инвест».
Обновлено в 12:09
Политика
Отпуск по расчету: Порошенко может не вернуться на Украину
Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
48-летняя Анита Цой поработала уборщицей в фуд-корте
48-летняя Анита Цой довольно активно ведет свой микроблог в Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup
В Мюнхене стартует флэш-турнир под названием Audi Cup, а наши эксперты подготовили прогноз на первый матч, в котором 30 июля «Реал» сыграет против «Тоттенхэма».
Обновлено вчера в 05:12
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Авто
Посмотрите на автомобиль, который провел 70 лет в одних руках
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети
В Сеть попала откровенная переписка певицы Глюкозы с незнакомцем.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
При Зеленском Украина отметит День независимости по-новому
День независимости, который традиционно отмечается 24 августа, пройдет на Украине в новом формате.
Обновлено в 09:14
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Еще один из задержанных за разбой офицеров ФСБ признал вину
Сотрудник Управления "К" Федеральной службы безопасности Александр Карелин полностью признал вину в разбое, сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Автоспорт
Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Экономика
«ФосАгро» во 2 квартале нарастила объем производства удобрений на 5,8%
"ФосАгро" во 2 квартале нарастила общий объем производства фосфорсодержащих и азотных удобрений на 6,4% и 3,9% год-к-году соответственно.
Обновлено в 09:06