Экономика
Центробанк принял решение завершить санацию банка «Открытие»Известия 17:20
Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по улучшению финансового положения банка «Открытие». Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Как пишет «РИА Новости», срок реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка окончен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:32, Вашингтон
Общество
Россиянам предоставили пенсионную льготу
Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Энергетика
Железнодорожники готовы дать скидку на перевозку угля
В монополии говорят о снижении тарифов при поставках в порты юга и северо-запада России, которое бы нивелировало введенную в этом году экспортную надбавку в 8%. Однако сами угольщики просят о скидке в 12,8%. Они приветствуют инициативу ОАО РЖД, но считают ее размер недостаточным, полагая, что улучшить ситуацию можно, увязав пропуск поездов на выгодный Дальний Восток с поставками на запад.
Обновлено в 18:18
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Общество
Рыбам придётся попотеть, а Весам отключить телефон
Ваша усталость негативно сказывается на продуктивности и эмоциональном состоянии, поэтому исправьте это.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено в 21:04
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Трамп выведет танки на улицы Вашингтона в День независимости
На улицы Вашингтона в День независимости выведут танки. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:07
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок
Обновлено в 16:01
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Кино
Netflix показала образы героев сериала «Ведьмак»
Компания Netflix показала первые кадры сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Селена Гомес продемонстрировала лишние килограммы веса
Популярная певица Селена Гомес появилась на пляже в купальнике, который не скрыл лишние килограммы ее веса.
Обновлено в 23:21
Футбол
Зе Луиш покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 08:54
Спорт
В Екатеринбурге пройдёт летняя Универсиада
Следующая летняя Универсиада запланирована на 2023 год, городом проведения, по решению Международного комитета спорта у студентов, стал Екатеринбург.
Обновлено в 05:25
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей
Вирусологам впервые удалось уничтожить все следы присутствия ВИЧ в ДНК зараженных мышей.
Обновлено в 17:12
Авто
Обновленный Renault Sandero показали на «живых» фото
От предшественника обновленный Renault Sandero R.S. отличается лишь задними фонарями с более сложной внутренней структурой и крышкой багажника другой формы.
Обновлено в 09:00