с чего всё началось

Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по улучшению финансового положения банка «Открытие». Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Как пишет «РИА Новости», срок реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка окончен.

Общество Россиянам предоставили пенсионную льготу Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Общество Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.

Политика Путин прокомментировал гибель российских подводников Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.

Происшествия Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры «Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.

Энергетика Железнодорожники готовы дать скидку на перевозку угля В монополии говорят о снижении тарифов при поставках в порты юга и северо-запада России, которое бы нивелировало введенную в этом году экспортную надбавку в 8%. Однако сами угольщики просят о скидке в 12,8%. Они приветствуют инициативу ОАО РЖД, но считают ее размер недостаточным, полагая, что улучшить ситуацию можно, увязав пропуск поездов на выгодный Дальний Восток с поставками на запад.

Общество Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.

Футбол Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Общество Рыбам придётся попотеть, а Весам отключить телефон Ваша усталость негативно сказывается на продуктивности и эмоциональном состоянии, поэтому исправьте это.

Армия и оружие Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

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Общество Красноярский губернатор извинился за резкие слова Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.

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Кино Netflix показала образы героев сериала «Ведьмак» Компания Netflix показала первые кадры сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

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