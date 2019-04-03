Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефонаДождь 09:16

Предполагается, что работодатель будет отправлять в выбранный банк список сотрудников с номерами их телефонов. Затем Система быстрых платежей будет переводить зарплату в тот банк, который каждый работник выбрал сам.

Культура Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.

Авто В России запатентовали вьетнамские автомобили Vinfast В апрельском выпуске бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности опубликованы патентные изображения двух моделей компании Vinfast – первой вьетнамской автомобильной марки.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Кино В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов» Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.

Энергетика Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.

Происшествия Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета Прокуратура немецкого города Дармштадта опубликовала первые результаты вскрытия тел жертв крушения бизнес-джета, в котором погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец и перевозивший их летчик.

Экономика Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.

Армия и оружие Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.

Политика В окружении Порошенко отказали Зеленскому в дебатах на стадионе Сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение с предложением провести предвыборные дебаты на самом большом стадионе Киева — спорткомплексе «Олимпийский».

Политика Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.

Футбол Локомотив — Ростов 2:2 Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.

Авто В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4 LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Космос Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация» Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».

Политика Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.

Происшествия Опубликовано видео задержания мэра Евпатории Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.

Происшествия Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.

Экономика В России поблагодарили Запад за санкции Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.

Происшествия Убившую своих детей нижегородку суд отправил в колонию на 19 лет Нижегородка, которая обвинялась в убийстве своих детей и краже чужого имущества, отправится в колонию общего режима на 19 лет.

Армия и оружие Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы» В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.

Происшествия Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.

Политика Трамп вновь перепутал место рождения своего отца Во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент США вновь ошибся, назвав родиной своего отца Германию.

Политика На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.

Происшествия Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.

Общество Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».