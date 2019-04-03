Экономика
Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефонаДождь вчера в 09:16
Предполагается, что работодатель будет отправлять в выбранный банк список сотрудников с номерами их телефонов. Затем Система быстрых платежей будет переводить зарплату в тот банк, который каждый работник выбрал сам.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Театры
Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета
Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
Infiniti представит новый спортивный седан в Шанхае
Известно, что 15 апреля начнется автосалон в Шанхае, на котором и собираются представить новую модель седана широкому кругу лиц.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Авто
McLaren анонсировала выход нового суперкара Grand Tourer
Как сообщают представители автомобильной компании McLAren, новая модель суперкара для дальних поездок Grand Tourer будет презентована в мае 2019 года на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Ингушетии задержаны лидеры и организаторы протестов
В Республике Ингушетия задержали всех лидеров митинга в Магасе, переросшего в беспорядки.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Япония направила протест России из-за учебных стрельб на Курилах
Японское правительство заявило протест России из-за намеченных военными учебных стрельб в районе Курильских островов, передает агентство Киодо со ссылкой на сотрудников МИД Японии.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Авто
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
Новое предприятие по производству легковых автомобилей "Московия" начало свою работу с выпуска седана E-Class для российского рынка, позднее к нему присоединятся кроссоверы.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Музыка
Макаревич раскритиковал книгу Джоанны Стингрей о Цое
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал американскую певицу Джоанну Стингрей за написанную книгу о Викторе Цое, с которым та дружила на протяжении многих лет.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Кабмин поддержал строительство коммунальных сетей в садоводствах
Российское правительство поддержало поправки к закону, позволяющие местным и региональным властям финансировать и строить коммунальные сети для нужд населения на садоводческих землях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате Белого дома.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В Новосибирской области девушка утопила свой автомобиль в луже
Сотрудники МЧС спасли жительницу города Бердск (Новосибирская область), которая заехала на опасный участок дороги и начала тонуть вместе с автомобилем в глубокой луже.
Обновлено вчера в 10:48
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено вчера в 12:32
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на правительственном часе в Госдуме рассказала, что в 2018 году в 32 регионах России выросла смертность.
Обновлено вчера в 06:21
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено 02 апреля в 16:15
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено вчера в 15:42