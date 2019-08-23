Финансы
Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости 21 августа в 06:38
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
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Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
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«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
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Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
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Олег Знарок: «Благодарен Черчесову за приход в раздевалку»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от ЦСКА (2:5) в матче предсезонного турнира Кубка мэра Москвы ответил на вопросы журналистов.
Обновлено вчера в 15:46
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Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Канада выступила против возвращения России в G8
Канада, выступающая против возвращения России в «Большую восьмёрку», решила продолжить эту политическую линию.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Космос
Россия отправила человекоподобного робота на МКС
Роскосмос отправил на международную космическую станцию человекоподобного робота по имени «Федор», сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено вчера в 05:53
Авто
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Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
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Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено вчера в 11:27
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Эксперты рассказали о росте числа молодых ипотечников
Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
Антон Миранчук: не считаю РПЛ слабым чемпионатом
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук дал оценку уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 20:10
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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
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В России установлен рекорд по числу долгожителей
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Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
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Обновлено вчера в 18:15
Энергетика
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
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Обновлено вчера в 23:33
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье
Эксперт Том Гиринг: алкоголь перед сном провоцирует опасные нарушения
Специалист подчеркнул, что алкоголь плохо воздействует на фазу быстрого сна.
Обновлено вчера в 11:06