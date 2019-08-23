Финансы

Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости 21 августа в 06:38

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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