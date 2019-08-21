Финансы
Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубляМосковский Комсомолец 20 августа в 21:00
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,0207 рубля. Перед открытием торгов в среду курс доллара на международном валютном рынке установился на уровне 66,5455, евро - 73,8504.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа
Руководство "Нафтогаза" препятствует переговорам президента Украины Владимира Зеленского о поставках газа.
Обновлено в 17:22
Футбол
«Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона»
Голкипер Фрэйзер Форстер перешел на правах аренды из английского "Саутгемптона" в "Селтик", сообщается на сайте шотландской команды.
Обновлено в 18:13
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
МИД Японии вызвал посла Южной Кореи
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Южной Кореи Нам Гван Пё из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагал обмен разведывательными данными между странами.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
В Google раскрыли название нового Android
Руководство Google заявило, что в компании решили отказаться от названий десертов, используемых в новых версиях Android.
Обновлено в 16:32
Космос
Астрономы обнаружили несколько потенциально обитаемых планет
Примерно в 12 световых годах от Земли располагается красный карлик GJ 1061, двадцатая в рейтинге ближайших к нашей планете звезд.
Обновлено в 09:48
Футбол
Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»
Обновлено в 16:16
Общество
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту
Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
Обновлено в 01:52
Экономика
Псевдоюристы решили обогатиться на страховых взносах клиентов
Обещая вернуть страховые взносы, аферисты забирают их себе. Получить контроль над средствами для злоумышленников оказалось очень просто.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Полиция чешской столицы подтвердила, что начала расследование очередного инцидента, связанного с осквернением памятника советскому военачальнику Ивану Коневу, освободителю Праги.
Обновлено в 10:18
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Здоровье
Переносчики смертельных болезней надвигаются на центр России, сообщили СМИ
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено в 18:31
Авто
Батарейный Opel Corsa-e послужил основой для ралли-кара
Opel вместе с немецким автоклубом ADAC организует первый чемпионат по ралли для электромобилей — ADAC Opel e-Rally Cup.
Обновлено в 12:00
Космос
Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Политика
В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД
Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Минпромторг закажет концепцию применения гражданских беспилотников
Министерство торговли и промышленности России планирует к концу 2021 года получить концепцию применения беспилотников гражданского назначения и общие требования к беспилотным авиационным системам, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 12:20
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Зеленский поблагодарил Трюдо за позицию по возвращению России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором поблагодарил его за то, что тот по-прежнему возражает против возвращения России в G8.
Обновлено в 12:43
Общество
В Брянске на Кургане отметили День флага РФ
Обновлено в 12:27
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48