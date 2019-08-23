Финансы
Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости 21 августа в 06:38
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Армия и оружие
Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов
Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
За неделю у границ России провели разведку 27 летательных аппаратов
В течение недели у российских границ провели разведку 27 иностранных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 21:34
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено вчера в 23:13
Культура
Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией
Делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
Россияне массово потеряли интерес к планшетам
Россияне потеряли интерес к планшетам.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.
Обновлено 21 августа в 22:05
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции
Переговоры двух лидеров продемонстрировали полное поражение Украины.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено вчера в 02:58
Хоккей
Олег Знарок: «Благодарен Черчесову за приход в раздевалку»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от ЦСКА (2:5) в матче предсезонного турнира Кубка мэра Москвы ответил на вопросы журналистов.
Обновлено вчера в 15:46
Космос
Создан просторный надувной модуль для полета на Марс
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено вчера в 12:44
Космос
Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики
Уже совсем скоро, буквально «сегодня вечером» по космическим меркам, наша галактика Млечный путь столкнется с соседкой – Андромедой.
Обновлено 21 августа в 04:34
Политика
В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
После расставания с мужем Лолита перестала готовить
Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Камчатские спасатели ищут пропавших у мыса Опасный троих рыбаков
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23