Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,0207 рубля. Перед открытием торгов в среду курс доллара на международном валютном рынке установился на уровне 66,5455, евро - 73,8504.

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