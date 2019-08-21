Финансы
Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:00
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,0207 рубля. Перед открытием торгов в среду курс доллара на международном валютном рынке установился на уровне 66,5455, евро - 73,8504.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:00
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