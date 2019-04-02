Финансы
Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 65,47 рубляМосковский Комсомолец 02 апреля в 21:12
Рассчитанная по официальным курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду снизилась на 5,1 копейки - до 69,0022 рубля.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
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«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»
Обновлено в 22:15
Происшествия
В Амурской области задержали главу регионального Росреестра
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.
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Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Экономика
Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Футбол
Футболист Новосельцев оставил беременную жену без квартиры
Обновлено в 21:16
Экономика
Причины отказа должников возвращать кредиты назвали коллекторы
47% должников назвали финансовые трудности главной причиной отказа возвращать деньги. 30% сказали о снижении своих доходов.
Обновлено в 04:43
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр
Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.
Обновлено в 11:37
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Врачи назвали самые полезные и вредные супы
По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье
Нескорая помощь: каждый десятый россиянин ждет медиков больше 40 минут
Оптимизированное время Согласно итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, которое в 2018 году провел Росстат, каждый третий россиянин старше 15 лет, вызывавший скорую помощь, ждал ее от 21 до 40 минут.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Общество
Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества
Обновлено в 21:46
Шоу-бизнес
Сын Нагиева опубликовал архивное фото отца
Сын телеведущего и актёра Дмитрия Нагиева Кирилл поздравил отца с днём рождения, опубликовав совместное архивное фото.
Обновлено в 11:02
Политика
В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна
Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Хоккей
Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Обновлено в 16:46
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Общество
В Нью-Йорке сегодня пройдет судебное заседание по иску к Илону Маску
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк проведет устные прения сторон – конечная цель процесса состоит в том, чтобы выяснить, нарушил ли Илон Маск соглашения с федеральной комиссией.
Обновлено в 01:00
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Общество
В США оценили достоинства огуречного рассола
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения
Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено в 21:00
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
Обновлено в 20:33