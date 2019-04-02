Финансы

Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 65,47 рубляМосковский Комсомолец 02 апреля в 21:12

Рассчитанная по официальным курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду снизилась на 5,1 копейки - до 69,0022 рубля.
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Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
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Футболист Новосельцев оставил беременную жену без квартиры

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Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

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Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
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По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
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Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

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Оптимизированное время Согласно итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, которое в 2018 году провел Росстат, каждый третий россиянин старше 15 лет, вызывавший скорую помощь, ждал ее от 21 до 40 минут.
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В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
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Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
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Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

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Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов.
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В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
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В Нью-Йорке сегодня пройдет судебное заседание по иску к Илону Маску

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк проведет устные прения сторон – конечная цель процесса состоит в том, чтобы выяснить, нарушил ли Илон Маск соглашения с федеральной комиссией.
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АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

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В США оценили достоинства огуречного рассола

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Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

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