Финансы

Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 65,47 рубляМосковский Комсомолец 02 апреля в 21:12

Рассчитанная по официальным курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду снизилась на 5,1 копейки - до 69,0022 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Центробанк повысил курс доллара и евро

News.ru07:25

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля

Интерфакс06:49

ЦБ повысил на 6-8 апреля курс доллара до 65,41 рубля

ТАСС07:22

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 73,44 рубля

РИА Новости07:15

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 65,41 рубля

ПРАЙМ07:09

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 65,41 рубля

Московский Комсомолец07:23

ЦБ РФ установил курс евро с 6 апреля в размере 73,4392 руб

Финмаркет07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Политика

Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев

Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин

Обновлено в 15:02
Кино

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Обновлено в 19:22
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика

Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов

На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие

Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в Ливии

Организация призвала Ливийскую национальную армию (ЛНА), подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, избежать военного столкновения и пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.
Обновлено в 18:27
Космос

Египетский спутник российского производства снял Землю из космоса

Роскосмос опубликовал видео, снятое бортовыми камерами созданного в России египетского спутника дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении

Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Футбол

Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.
Обновлено в 06:30
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Статистика прощается с Россией

Первый вице-премьер Силуанов, министр экономразвития Орешкин, пресс-секретарь президента Песков не скупятся на упреки и указания.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало

Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено в 13:45
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика

В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро

Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 20:54
Политика

Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
Авто

Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год

При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем

Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 20:16
Происшествия

В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков

Катер с рыбаками загорелся в Баренцевом море, восемь человек экипажа были спасены.
Обновлено в 17:36
Общество

ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права

Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Авто

Как выбрать правильное машинное масло?

Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Политика

США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам

Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Обновлено в 19:23
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено 03 апреля в 11:50
Политика

Путину понравилась картошка Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео

В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Авто

«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения

Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное