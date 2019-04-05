Финансы
Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 65,47 рубляМосковский Комсомолец 02 апреля в 21:12
Рассчитанная по официальным курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду снизилась на 5,1 копейки - до 69,0022 рубля.
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Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено в 19:22
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика
Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов
На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в Ливии
Организация призвала Ливийскую национальную армию (ЛНА), подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, избежать военного столкновения и пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.
Обновлено в 18:27
Космос
Египетский спутник российского производства снял Землю из космоса
Роскосмос опубликовал видео, снятое бортовыми камерами созданного в России египетского спутника дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Футбол
Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.
Обновлено в 06:30
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Статистика прощается с Россией
Первый вице-премьер Силуанов, министр экономразвития Орешкин, пресс-секретарь президента Песков не скупятся на упреки и указания.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало
Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено в 13:45
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика
В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро
Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 20:54
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Авто
Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год
При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем
Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков
Катер с рыбаками загорелся в Баренцевом море, восемь человек экипажа были спасены.
Обновлено в 17:36
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Авто
Как выбрать правильное машинное масло?
Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Политика
США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам
Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Обновлено в 19:23
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено 03 апреля в 11:50
Политика
Путину понравилась картошка Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Авто
«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения
Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено в 06:27