Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,5067 рубля.

Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 63,13 рубля

Армия и оружие Трамп оценил ракетные пуски КНДР Ранее в командовании Вооружённых сил США в Республике Корея заявили, что ракетные пуски КНДР не были направлены против позиций южнокорейских и американских военных на Корейском полуострове.

Политика На оскорбления Рогозина потратили два миллиона долларов Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что недоброжелатели потратили на негативные публикации о нем и космическом агентстве два миллиона долларов.

Политика Путину представили кандидатов на должность глав Ингушетии, Крыма и КБР Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.

Происшествия Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Экономика Россия и Китай начали вытеснять доллар Доля доллара в оплате Китаем российских товаров и услуг впервые упала ниже 50 процентов.

Политика Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.

Политика ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.

Политика Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Шоу-бизнес Состояние Алибасова сильно ухудшилось «Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.

Баскетбол Дастин Хог станет игроком «Енисея» Американский центровой Дастин Хог согласовал условия контракта с красноярским «Енисеем», сообщает Sportando.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме» Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Общество Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.

Транспорт МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».

Футбол Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.

Происшествия Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге Обвиняемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован на два месяца.

Спорт Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

Армия и оружие Во Франции представили космическую оборонную стратегию страны Министр обороны Франции Флоранс Парли в четверг представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления в Тулузе и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников.

Политика Суд в Киеве обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство о возможном захвате власти бывшим президентом Петром Порошенко, пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Экономика Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169% Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".

Шоу-бизнес Маркл пожаловалась на приступы клаустрофобии в доме Миддлтон По словам инсайдера, супруге Гарри жилище Кейт Миддлтон и принца Уильяма было не по душе. По ее мнению, там была «удушающая атмосфера».