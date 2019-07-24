Финансы
Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 63,13 рубляМосковский Комсомолец 23 июля в 22:56
Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,5067 рубля.
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Центробанк понизил официальный курс доллара на четверг до 63,12 рубля
Московский Комсомолецвчера в 20:52
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
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Стоит отметить, что сборка 18947 предназначалась для внутреннего тестирования, и не факт, что такой «Пуск» появится в финальном обновлении Windows 10.
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В будущем именно Lada Vesta в кузове хэтчбек может прийти на смену собираемому сейчас в Тольятти хэтчбеку Lada XRay, который представляет собой, по сути, Renault Sandero Stepway.
Обновлено в 01:05
Происшествия
На западе Москвы возник лесной пожар
На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Обновлено в 03:35
Общество
Путина ждут в суде. Явки президента требует житель Новокузнецка
Житель Новокузнецка Игорь Горланов требует явки президента России Владимира Путина на судебное заседание в качестве потерпевшего.
Обновлено в 02:52
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировали почти сто человек
Девяносто человек в двух районах на севере Хабаровского края эвакуированы из-за разлива рек, подтоплены 20 жилых домов, вода вплотную подступила к местному аэропорту, сообщило правительство региона в четверг.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят
Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
В России модернизируют противолодочные самолеты Ту-142
Военные эксперты в беседе с журналистами «Известий» рассказали о том, что Ту-142 будет выполнять роль дальнего бомбардировщика, поскольку он способен уничтожать вражеские цели за тысячи километров от местонахождения базы.
Обновлено в 02:49
Энергетика
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Долги «Укртрансгаза» за голубое топливо для технических нужд вызывают обеспокоенность, представляя угрозу стабильности компании и надежности поставок.
Обновлено 23 июля в 21:54
Общество
Золотым медалистам могут начислить 11 дополнительных баллов на ЕГЭ
Законопроектом же предлагается начислять как минимум 11 дополнительных баллов только за золотую медаль - по одному за каждый год учебы.
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Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
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