Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 22 июля в 06:15
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 63,13 рубля
Московский Комсомолецвчера в 22:56
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Обновлено в 11:00
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Футбол
Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером»
В серии послематчевых пенальти вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон отбил три пенальти.
Обновлено в 10:28
Политика
Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
Обновлено в 11:13
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.
Обновлено в 06:31
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Политика
Названы самые эффективные депутаты Госдумы в 2019 году
Вторую строчку рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» занял депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, замкнул тройку самых полезных депутатов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района Шестуна направили в психбольницу
Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в мошенничестве, госпитализировали в Московскую психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева (бывш. им. П.П. Кащенко).
Обновлено в 12:24
Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAX
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Вдова развеяла прах Сергея Доренко на горе Митридат в Керчи
Журналист родился в этом городе Москва, 24 июля. Вдова Сергея Доренко развеяла прах супруга на горе Митридат в Керчи.
Обновлено в 07:42
Политика
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Технологии
ВТБ запустит новое мобильное приложение в 2020 году
ВТБ планирует обновить мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android и сделать его более простым и понятным, сообщили в банке.
Обновлено в 11:10
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено в 08:40
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Транспорт
Госдума приняла закон о платных дорогах на Крайнем Севере
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности», которые позволят строить платные трассы для грузовиков в регионах Крайнего Севера.
Обновлено в 07:48
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Космос
Intelsat поможет национальному оператору Казахстана ресурсом и опытом
Сегодня в распоряжении национального оператора Казахстана находится два космических аппарата — KazSat-2 (расположен в орбитальной позиции 86,5°в.д.) и KazSat-3 (расположен в орбитальной позиции 58,5°в.д.). Спутниковая группировка Intelsat насчитывает 48 космических аппаратов.
Обновлено в 05:52
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10