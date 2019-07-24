Финансы

Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 22 июля в 06:15

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ РФ чуть понизил официальный курс доллара, евро потерял больше

Росбалт07:28

Курсы валют ЦБ РФ на 24 июля: 63,1162 руб/доллар США и 70,3241 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс валют на 24 июля

Телеканал 360°вчера в 08:31

Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 63,13 рубля

Московский Комсомолецвчера в 22:56

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 июля в размере 63,1162 руб

Финмаркет05:31

Официальный курс евро снизился до 70,32 рубля

РИА Новости05:54

ЦБ повысил на 24 июля курс доллара до 63,13 рубля

ТАССвчера в 05:31
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Обновлено в 12:15
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
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Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

Обновлено в 11:00
Технологии

В Boeing заявили о проблемах с новым 777X

Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Футбол

Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером»

В серии послематчевых пенальти вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон отбил три пенальти.
Обновлено в 10:28
Политика

Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
Обновлено в 11:13
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.
Обновлено в 06:31
Политика

Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Обновлено в 13:08
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Политика

Названы самые эффективные депутаты Госдумы в 2019 году

Вторую строчку рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» занял депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, замкнул тройку самых полезных депутатов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района Шестуна направили в психбольницу

Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в мошенничестве, госпитализировали в Московскую психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева (бывш. им. П.П. Кащенко).
Обновлено в 12:24
Экономика

Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAX

Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Вдова развеяла прах Сергея Доренко на горе Митридат в Керчи

Журналист родился в этом городе Москва, 24 июля. Вдова Сергея Доренко развеяла прах супруга на горе Митридат в Керчи.
Обновлено в 07:42
Политика

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Технологии

ВТБ запустит новое мобильное приложение в 2020 году

ВТБ планирует обновить мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android и сделать его более простым и понятным, сообщили в банке.
Обновлено в 11:10
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

Обновлено в 11:55
Политика

В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено в 08:40
Авто

Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Транспорт

Госдума приняла закон о платных дорогах на Крайнем Севере

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности», которые позволят строить платные трассы для грузовиков в регионах Крайнего Севера.
Обновлено в 07:48
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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Космос

Intelsat поможет национальному оператору Казахстана ресурсом и опытом

Сегодня в распоряжении национального оператора Казахстана находится два космических аппарата — KazSat-2 (расположен в орбитальной позиции 86,5°в.д.) и KazSat-3 (расположен в орбитальной позиции 58,5°в.д.). Спутниковая группировка Intelsat насчитывает 48 космических аппаратов.
Обновлено в 05:52
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СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
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