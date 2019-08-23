Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро вырос на 77 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 77,12 копейки - до 73,3955 рубля, курс доллара увеличился на 36,89 копейки - до 65,9735 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
РИА Новости 13:16
Политика
Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии
Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.
Вести.Ru 08:40
Политика
Путин наградил Роднину, Грачевского и Машкова
Актриса Ирина Купченко и худрук киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский удостоены орденов Дружбы.
Вести.Ru 12:37
Футбол
Урал — Сочи 3:1
"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Политика
Путин разъяснил суть запрета иностранных сыров
На встрече с президентом Хабиров рассказал, что французская компания Savencia начала строить в регионе предприятие по производству мягких сыров.
Lenta.ru 12:39
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Космос
Космонавт Скворцов перестыковал «Союз» на МКС и поставил рекорд
Российский космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль «Союз МС-13» с одного модуля МКС на другой для того, чтобы провести вторую попытку стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» на борту.
Rusvesna.su 02:21
Наука
Присутствие романтического партнера помогло снизить боль
Австрийские ученые выяснили, что благоприятно влиять на восприимчивость к боли может даже одно только присутствие романтического партнера без какого-либо — физического или вербального — контакта.
N+1 05:07
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
Парня полиция отпустила - ему уже есть 18 лет, а вот девушку начали запугивать, что сдадут в отдел по делам несовершеннолетних.
КП - Кубань 09:08
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% акций холдинга Rambler Group, говорится в совместном сообщении сторон.
Ведомости 12:45
Политика
Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.
РИА Новости 08:10
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Политика
Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Экономика
Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей
За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
REGNUM 08:25
Экономика
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
Шоу-бизнес
В Сочи Наталия Орейро поразила поклонников отличной фигурой на видео
Ранее «Регион online» сообщал, что Наталия Орейро споет в Сочи на "Новой волне". Уругвайская звезда станет специальным гостем мероприятия.
Регион online вчера в 10:07
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Космос
Астрономия. Популярные лекции
Основана она на лекциях межфакультетского курса МГУ «Основы астрономии».
Полит.ру 07:30
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) на высшем уровне состоится в сентябре.
Коммерсантъ 12:18
Музыка
Помощь СУЭК открыла новые горизонты юному дарованию из Хакасии
Достичь новых вершин мастерства Екатерине Митиной помог Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ».
ИА Хакасия вчера в 21:15
Политика
Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.
Известия 11:59
Политика
Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Общество развивается, как и технологии, поэтому такие вопросы как сокращение рабочего времени, так называемый удаленный труд и гибкий график работы должны рассматриваться на будущее, указал Медведев.
ФАН 23 августа в 09:12
Происшествия
Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.
ТАСС 05:49
Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41