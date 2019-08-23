Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро вырос на 77 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 77,12 копейки - до 73,3955 рубля, курс доллара увеличился на 36,89 копейки - до 65,9735 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,97 рубля

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Финмаркет05:39

Официальный курс евро снизился на 21 копейку

Газета.Ru23 августа в 07:01
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