Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро после выходных

Центробанк России повысил стоимость доллара и евро после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость доллара выросла на 36,89 копейки – до 65,97 рубля.
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Курс рубля упал по отношению к иностранным валютам

News.ru08:20

ЦБ повысил на 28 августа курс доллара до 66,26 рубля

ТАСС08:01

Официальный курс евро вырос на 21 копейку

РИА Новости07:51

Официальные курсы доллара и евро снова повышены

Росбалт08:42

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 августа в размере 66,2608 руб

Финмаркет07:47

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 65,97 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:41

Курсы валют ЦБ РФ на 26 августа: 65,9735 руб/доллар США и 73,3955 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Общество

Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа

РБК вчера в 12:50
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал на развитие авиации

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС) угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
Вести.Ru 09:54
Экономика

Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.
РБК 08:51
Общество

В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.
РИА Новости 09:53
Гаджеты

Amazfit GTS официально представлены

Официально представлены новые умные часы Amazfit GTS, которые созданы в стиле Apple Watch, только работают две недели и позволяют вам не только время смотреть и уведомления со смартфона получать, но и следить за пульсом и прочими важными для здоровья параметрами.
Megaobzor.com 10:36
Политика

Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.
Взгляд.ру 10:44
Экономика

Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Происшествия

Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Путешествия

В этом году Анталья побила рекорд по количеству туристов

ГЛАС.RU вчера в 16:13
Здоровье

В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Общество

ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей

Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.
Эхо Москвы 10:00
Политика

ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема

Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Культура

Молодые южноуральцы получили в Крыму гранты на развитие культуры

Южноуральская панорама 05:39
Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика

Путин назвал внештатной ситуацию с нестыковкой «Федора» к МКС

iReactor 09:46
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

Военное обозрение 04:22
Футбол

Три футболиста «Зенита» получили приглашения в национальные сборные

Три футболиста «Зенита» Роберт Мак, Миха Мевля и Вильмар Барриос получили приглашения в национальные сборные.
Невские Новости 10:40
Происшествия

В Петербурге спасли женщину, упавшую на пути в метро

Российская газета 07:22
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Общество

В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Кино

Умерла актриса Людмила Мальцева

Заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов.
РИА Новости 09:40
Политика

Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре

Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ

Напомним, грудное кормление ребенка матерью с ВИЧ является одним из способов передачи вируса.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Экономика

Россия получила право на поставку говядины в Бразилию

ТАСС 08:18
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