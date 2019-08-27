Центробанк России повысил стоимость доллара и евро после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость доллара выросла на 36,89 копейки – до 65,97 рубля.

Центробанк повысил курсы доллара и евро после выходных

Политика Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Экономика Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.

Происшествия На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).

Происшествия В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.

Политика Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57 Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.

Экономика Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».

Общество Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на образце надгробия Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина случайно обнаружила в одном из фотосалонов города свою фотографию на образце надгробия.

Футбол Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.

Технологии Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.

Авто Гибридный Volkswagen Passat GTE получил больший запас хода Гибридная версия обновленного Volkswagen Passat, вышедшая на европейский рынок, стала не только более функциональной, но и нарастила запас хода.

Политика Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

Общество Пять новых островов появились в России На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике группа Северного флота обнаружила пять новых островов в Карском море, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу флота.

Политика Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Общество РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Происшествия Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов» Генеральная прокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 («Кресты») по факту избиения заключенных.

Транспорт Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.

Космос Центр Хруничева и Boeing продлили контракт о поддержании эксплуатации первого модуля МКС Российский Центр имени М. В. Хруничева и компания Boeing подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" Международной космической станции (МКС), говорится в пресс-релизе российского предприятия.

Гаджеты Умные часы Huami Amazfit X оснащены гибким дисплеем Новые детали и фотографии Компания Huami в ходе сегодняшней пресс-конференции анонсировала умные часы Amazfit GTS, о характеристиках которых мы напишем чуть позже, а также показала новый концепт.