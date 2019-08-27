Финансы
Экономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро после выходных
Центробанк России повысил стоимость доллара и евро после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость доллара выросла на 36,89 копейки – до 65,97 рубля.
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Общество
Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя
Челябинск Сегодня 04:43
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Барнаульский депутат объяснил выступление C.C. Catch на юбилее супруги
Журналистская правда 09:20
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Происшествия
В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами
Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.
РБК 09:17
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru 09:05
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Общество
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на образце надгробия
Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина случайно обнаружила в одном из фотосалонов города свою фотографию на образце надгробия.
Вечерняя Москва 08:02
Футбол
Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.
РИА Новости 07:30
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46
Авто
Гибридный Volkswagen Passat GTE получил больший запас хода
Гибридная версия обновленного Volkswagen Passat, вышедшая на европейский рынок, стала не только более функциональной, но и нарастила запас хода.
CarsWeek.ru 07:02
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Общество
Пять новых островов появились в России
На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике группа Северного флота обнаружила пять новых островов в Карском море, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу флота.
Газета.Ru 09:21
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия
Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов»
Генеральная прокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 («Кресты») по факту избиения заключенных.
РБК 08:30
Армия и оружие
Тушившие пожары военные самолеты покинули Красноярск
Военные самолеты, задействованные при тушении лесных пожаров, покинули аэропорт Красноярск.
ДЕЛА.ru 05:31
Транспорт
Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД
Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.
ТАСС 09:25
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Космос
Центр Хруничева и Boeing продлили контракт о поддержании эксплуатации первого модуля МКС
Российский Центр имени М. В. Хруничева и компания Boeing подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" Международной космической станции (МКС), говорится в пресс-релизе российского предприятия.
ТАСС 09:32
Гаджеты
Умные часы Huami Amazfit X оснащены гибким дисплеем
Новые детали и фотографии Компания Huami в ходе сегодняшней пресс-конференции анонсировала умные часы Amazfit GTS, о характеристиках которых мы напишем чуть позже, а также показала новый концепт.
iXBT.com 03:34
Футбол
Экс-футболист Савин признался, что участвовал в договорном матче
RT на русском 08:06
Здоровье
«Синдром оборотня»: в Испании 16 детей обросли волосами после приема лекарства
У шестнадцати детей в Испании развился "синдром оборотня". У несовершеннолетних наблюдается гипертрихоз — рост волос по всему телу.
Вести.Ru 07:25