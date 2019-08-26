Центробанк России повысил стоимость доллара и евро после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость доллара выросла на 36,89 копейки – до 65,97 рубля.

Центробанк повысил курсы доллара и евро после выходных

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