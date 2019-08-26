Финансы
Экономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро после выходных
Центробанк России повысил стоимость доллара и евро после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость доллара выросла на 36,89 копейки – до 65,97 рубля.
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Гаджеты
На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов
Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна 15:05
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Трюдо выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Футбол
Мбаппе выбыл на 4 недели, Кавани – на 3
В воскресном матче против «Тулузы» (4:0) повреждения получили защитник Абду Диалло, а также форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.
Бомбардир.ру 13:47
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный 16:07
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Финансы
Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
26 августа, на совещании с правительством России по экономическим вопросам, президент РФ Владимир Путин выразил свое беспокойство относительно слишком медленного роста реальных доходов граждан страны.
Капитал страны 08:15
Технологии
Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь
Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru 16:10
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Политика
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP.
Коммерсантъ 11:57
Армия и оружие
Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии
Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.
Свободная Пресса 24 августа в 18:36
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Футбол
Гол Лукаку помог «Интеру» крупно обыграть «Лечче»
Sportbox.RU 16:43
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
RT на русском 10:58
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Edition
Ранее китайский производитель объявил о том, что World of Warcraft выйдет на смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com 10:08
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском 05:31
Наука
Учёные назвали шесть причин, из-за которых мозг стареет быстрее
Здоровье мозга человека в раннем детстве предсказало с максимальной точностью его возраст в 45 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:29