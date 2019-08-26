Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро после выходных

Центробанк России повысил стоимость доллара и евро после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость доллара выросла на 36,89 копейки – до 65,97 рубля.
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Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

Национальная служба новостей13:27

Рубль слегка снижается к доллару, но укрепляется к евро на фоне противоречивых внешних сигналов

Финмаркет13:21

Курс рубля вырос

Московский Комсомолец03:13

ЦБ повысил на 27 августа курс доллара до 65,97 рубля

ТАСС05:46

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Интерфакс03:33

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль слабо снижается к доллару, но растет к евро

ПРАЙМ12:22
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На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов

Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна 15:05
Политика

Касамара отказалась от дебатов с Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Политика

Трюдо выступил против возвращения России в G8

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Футбол

Мбаппе выбыл на 4 недели, Кавани – на 3

В воскресном матче против «Тулузы» (4:0) повреждения получили защитник Абду Диалло, а также форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.
Бомбардир.ру 13:47
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Технологии

Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Здоровье

Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые

«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный 16:07
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Финансы

Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

26 августа, на совещании с правительством России по экономическим вопросам, президент РФ Владимир Путин выразил свое беспокойство относительно слишком медленного роста реальных доходов граждан страны.
Капитал страны 08:15
Технологии

Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь

Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru 16:10
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Происшествия

Пожар в женском Рождественском монастыре полностью потушен

Вести.Ru 14:36
Политика

Дочь Пескова требует извинений за искажение ее слов о лесных пожарах

Инфо24 15:33
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия

Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

Известия 16:41
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Наука

Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем

Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Политика

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP.
Коммерсантъ 11:57
Армия и оружие

CША пока не решили, кому передадут предназначавшиеся для Турции F-35

News.ru 14:56
Армия и оружие

Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии

Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.
Свободная Пресса 24 августа в 18:36
Авто

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Футбол

Гол Лукаку помог «Интеру» крупно обыграть «Лечче»

Sportbox.RU 16:43
Общество

В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

RT на русском 10:58
Гаджеты

Представлен смартфон Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Edition

Ранее китайский производитель объявил о том, что World of Warcraft выйдет на смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com 10:08
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Армия и оружие

Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО

RT на русском 05:31
Наука

Учёные назвали шесть причин, из-за которых мозг стареет быстрее

Здоровье мозга человека в раннем детстве предсказало с максимальной точностью его возраст в 45 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:29
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Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны

Сусанин 01:23
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