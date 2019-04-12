Финансы

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 64,52 рубляМосковский Комсомолец 17:59

Рассчитанная по курсам Центробанка стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,2623 рубля. При этом биржевой курс доллара к рублю к закрытию торгов составил 64,3497, евро - 72,6975.
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Центробанк повысил курс доллара на выходные до 64,52 рубля

Московский Комсомолец17:59

Евро подрос до 72,83 рублей

Народные новости08:21

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт05:47

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреля

Интерфакс06:58

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 72,84 рубля

РИА Новости05:46

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,52 рубля

ПРАЙМ05:16

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 апреля в размере 64,5171 руб

Финмаркет05:22
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Экономика

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
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Bentley может выпустить новый большой внедорожник

В рамках недавнего интервью, как сообщает издание speedme.ru, член правления марки Вернер Титц, признал, что в настоящее время автопроизводитель думает о разработке более крупного внедорожника, который расположится в модельном ряду марки на ступень выше Bentayga.
Обновлено в 05:46
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Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

Обновлено в 14:19
Футбол

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Обновлено в 16:19
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», оно направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:37
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Космос

День космонавтики в ДВФУ отметили запуском учебных ракет

Запуском учебных ракет ознаменовался День космонавтики в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто

Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»

Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».
Обновлено в 07:08
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Кино

Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
Обновлено в 18:54
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Хоккей

СКА отправил Гусева в «Вегас», Гаврикова – в «Коламбус»

Как сообщает официальный сайт СКА, Гусев и Гавриков будут выступать за свои новые клубы на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Обновлено в 18:27
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Политика

Глава военного совета Судана заявил об отставке и назначении преемника

Обновлено в 16:26
Политика

Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»

Странам Латинской Америки стоит опасаться деятельности России в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Авто

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально

Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
Обновлено в 12:13
Общество

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар в гаражном комплексе

В гаражном комплексе в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
Обновлено в 19:05
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
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Сигурдссон: «Испытываю сумасшедший профессиональный голод»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем с "Оренбургом" рассказал об адаптации в Москве.
Обновлено в 13:28
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