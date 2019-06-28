Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), составила 67,0096 рубля.

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,08 рубля

Происшествия В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса По меньшей мере 15 человек погибли из-за падения 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна штата Махараштра на западе Индии, сообщает телеканал NDTV.

Происшествия Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному Уголовное дело возбуждено в отношении одного из начальников исправительной колонии Тюмени.

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.

Происшествия Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя» Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Происшествия МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.

Кино «Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в Китае "Движение вверх" стал исключением из правил: отличная заполняемость залов, в частности, благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать рекордсменом по сборам среди российских фильмов в китайском прокате.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Политика Страны G20 решили стремиться к прекращению выбросов пластика в океан Лидеры стран G20 по итогам двухдневного саммита в японском городе Осака будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам саммита.

Армия и оружие Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.

Политика Трамп договорился: США не будут вводить пошлины на товары из Китая Вашингтон не будет накладывать новые пошлины на китайские товары, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке.

Политика Трамп высказался о предстоящей встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным некоторые вопросы из сферы торговли и разоружения.

Интернет «Яндекс.Дзен» запустил персональные ленты по интересам Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» разработал для своего мобильного приложения тематические ленты.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Футбол Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины Форвард сборной Аргентины Лионель Месси перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки впервые спел гимн за всё время выступлений за национальную сборную.

Общество Из крупнейшего сервиса с авиабилетами пропали рейсы в Крым Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner пропали рейсы в Крым.

Политика Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.

Футбол «ПСЖ» начал переговоры с Бонуччи 28 июня представители «ПСЖ» контактировали с агентами защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Goal.

Политика МИД КНДР одобряет идею встречи Ким Чен Ына с Трампом МИД Северной Кореи положительно относится к предложению президента США Дональда Трампа о его встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, однако внешнеполитическое корейское ведомство пока не получило от американской стороны официального запроса на это.

Армия и оружие В России разрабатывают катапультное кресло для перспективного бомбардировщика Разработка катапультных кресел для перспективного бомбардировщика находится в стадии рабочего проектирования.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.