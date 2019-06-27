Финансы
Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,08 рубляМосковский Комсомолец 06:57
Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), составила 67,0096 рубля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Здоровье
«Консервированный» свет. Как растения получают и хранят энергию солнца?
На протяжении тысяч лет растения «консервируют» солнечный свет летом, во время изнуряющей жары.
Обновлено в 18:36
Политика
Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву
Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 14:31
Финансы
Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП
Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП.
Обновлено в 14:36
Авто
Volkswagen Teramont появится в России с новым двигателем
Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение
Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Здоровье
Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске
Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Обновлено в 10:06
Наука
На Кипре обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили на юге Кипра. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Эксперт рассказал о проблемах полиции в деле отравителя в Москве
Ранее официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено в 12:49
Авто
Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии
Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Экипаж самолета Москва–Дублин подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, пишет 29 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:05
Политика
Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном
Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено в 09:49
Наука
Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров
Палеонтологи открыли новый вид древних пресмыкающихся, чьи окаменевшие кости обнаружили в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 26 июня в 02:42
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Культура
«Копия» картины Рубенса из уральского музея оказалась подлинной
Копия картины Рубенса "Положение во гроб", которая находилась на хранении в одном из музеев Свердловской области, оказалась оригиналом.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Робот для военных врачей представлен на форуме «Армия-2019»
ИА «Ореанда-Новости» Впервые на форуме «Армия-2019» был представлен робот-симулятор для обучения военных медиков.
Обновлено в 09:17