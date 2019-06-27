Финансы

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,08 рубляМосковский Комсомолец 06:57

Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), составила 67,0096 рубля.
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Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,08 рубля

Московский Комсомолец06:57

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:28

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 июня в размере 71.8179 руб. против 71.6635 руб. на 28 июня

АК&М06:12

Курсы валют ЦБ РФ на 28 июня: 63,0756 руб/доллар США и 71,8179 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 15 коп

Urbc.Ru06:36

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,82 рубля

РИА Новости06:06

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 63,0756 руб

Финмаркет05:51
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Авто

В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года

Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Здоровье

«Консервированный» свет. Как растения получают и хранят энергию солнца?

На протяжении тысяч лет растения «консервируют» солнечный свет летом, во время изнуряющей жары.
Обновлено в 18:36
Политика

Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву

Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 14:31
Финансы

Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП

Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП.
Обновлено в 14:36
Авто

Volkswagen Teramont появится в России с новым двигателем

Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение

Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Невидимый для самолетов и дронов радар создали в России

Обновлено в 06:45
Здоровье

Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске

Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Обновлено в 10:06
Наука

На Кипре обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили на юге Кипра. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Эксперт рассказал о проблемах полиции в деле отравителя в Москве

Ранее официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено в 12:49
Авто

Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии

Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации

Экипаж самолета Москва–Дублин подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, пишет 29 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:05
Политика

Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном

Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Барабанщик трибьют-группы Korn пережил инсульт во время концерта

Обновлено в 19:23
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 15:24
Наука

Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров

Палеонтологи открыли новый вид древних пресмыкающихся, чьи окаменевшие кости обнаружили в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 26 июня в 02:42
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Культура

«Копия» картины Рубенса из уральского музея оказалась подлинной

Копия картины Рубенса "Положение во гроб", которая находилась на хранении в одном из музеев Свердловской области, оказалась оригиналом.
Обновлено в 09:37
Общество

Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона

Обновлено в 18:23
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Робот для военных врачей представлен на форуме «Армия-2019»

ИА «Ореанда-Новости» Впервые на форуме «Армия-2019» был представлен робот-симулятор для обучения военных медиков.
Обновлено в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
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