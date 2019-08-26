Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦентробанк повысил курс доллара на вторник до 65,97 рубля

Определяемая по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,3134 рубля. Перед открытием торгов во вторник курс доллара на международном валютном рынке установился на отметке 66,0593 рублей, евро - 73,2950 рубля.
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ЦБ повысил на 28 августа курс доллара до 66,26 рубля

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СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе

Компанию обвиняют в развязывании и поддержании опиоидного кризиса, который унес более 400 тысяч жизней в период с 1999 по 2017 годы.
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Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян

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«Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией», — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве.
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Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
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В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
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Опыт волонтерской деятельности будет рассматриваться при размещении резюме на портале «Работе в России», сообщает «Российская газета» со ссылкой на замглаву Роструда Дениса Васильева.
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