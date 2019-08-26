Финансы
Московский КомсомолецЦентробанк повысил курс доллара на вторник до 65,97 рубля
Определяемая по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,3134 рубля. Перед открытием торгов во вторник курс доллара на международном валютном рынке установился на отметке 66,0593 рублей, евро - 73,2950 рубля.
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Космос
Директор NASA назвал Плутон планетой
Карликовыми планетами называют небесные тела, которые вращаются по орбите вокруг Солнца, имея достаточную массу для того, чтобы, в отличие от малых тел Солнечной системы, под действием сил гравитации поддерживать форму, близкую к сферической.
Naked Science 09:52
Политика
Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайский импорт из-за намерения Пекина начать новые переговоры.
Российская газета 22:14
Политика
Трюдо выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Экономика
Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
Телеканал 360° 06:59
Космос
Корабль «Союз МС-13» совершил перестыковку на МКС
Перестыковка позволит провести повторную попытку стыковки корабля «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот «Федор».
Эхо Москвы 06:04
Общество
Минтруд предложил помочь части пенсионеров с отпуском за границей
Минтруд предложил законодательно закрепить право пенсионеров по старости и по инвалидности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на частичную компенсацию оплаты проезда к месту отдыха за рубежом.
Rambler News Service 11:32
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Армия и оружие
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт
В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04
Политика
Меркель рассказала об отношении стран G7 к возвращению России
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что среди стран-участниц G7 есть те, кто выступает за возвращение России в организацию.
Московский Комсомолец 03:01
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 21:51
Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
Автоновости дня 08:59
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Авто
Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз
Построенный на базе Mazda MX-5 родстер Fiat 124 Spider решили окончательно снять с производства.
Motor 12:39
Общество
В России решили судиться с Boeing
В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Lenta.ru 21:39
Происшествия
На Петроградке иномарка сбила 9-летнего ребенка
Вечером в понедельник 26 августа стало известно о ДТП в Петроградском районе, автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Gazeta.SPb 21:47
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия 22:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.
Культуромания 14:16
Политика
Путин призвал помочь башкирским матерям
На встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым президент обратил внимание на проблему детской смертности и призвал помогать женщинам, объяснил суть продовольственного эмбарго (не санкции, а ограничительные меры) и похвалил башкирскую школу дзюдо, о которой знает не понаслышке.
Российская газета 08:33
Происшествия
Из-за оползня во Владивостоке пострадали машины (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ИА PrimaMedia Из-за оползня во Владивостоке пострадали машины.
PrimaMedia.ru 19:26
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Политика
Макрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»
Встреча глав Германии, России, Украины и Франции «в нормандском формате» пройдет в сентябре.
БИЗНЕС Online 13:44