Финансы
Московский КомсомолецЦентробанк повысил курс доллара на вторник до 65,97 рубля
Определяемая по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,3134 рубля. Перед открытием торгов во вторник курс доллара на международном валютном рынке установился на отметке 66,0593 рублей, евро - 73,2950 рубля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:28, Вашингтон
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
В июне Apple представила технологии, которые сильно уменьшают сложность подобного приложения: распознавание положения тела человека в видеопотоке через ARKit и классификатор упражнений и жестов в Create ML, поясняет директор производства разработчика Redmadrobot Артур Сахаров.
Коммерсантъ 18:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Происшествия
В Турции обрушился мост с пешеходами
Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
Газета Кемерова 01:16
Религия
Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:30
Армия и оружие
США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей на сумму в $170 млн
Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн.
ТАСС 16:11
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Общество
Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 22:05
Армия и оружие
Китай может рассмотреть покупку российских Су-57
Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
Газета.Ru 03:25
Технологии
Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты
Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты.
ITZine.ru 00:39
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Происшествия
В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 06:00
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Футбол
Проведение матчей Евро-2020 обойдется России в 6,3 млрд рублей
Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру.
МК-Спорт 12:50
Политика
Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service 13:57
Космос
Московский планетарий призвал не бояться летящего к Земле астероида
Астероид 2019 OU1, который 28 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние в 1 миллион километров, не представляет опасности, рассказала РИА Новости директор московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 17:08
Политика
Лавров назвал условие для подготовки встречи в нормандском формате
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала назвал необходимые условия для начала организации новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
RT на русском 17:47
Кино
В России отмечают День отечественного кино
"Газета.Ru" рассказывает про создание противоречивого документа - и о том, как из него сделали национальный праздник, ставший впоследствии Днем российского кино.
Газета.Ru 13:21
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском 20:08
Кино
Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Начинается он с вида двух солнц на Татуине и молодого Люка. Потом идёт нарезка из всех ранее показанных фильмов, а затем идут новые кадры.
Игромания.ру вчера в 11:20
Финансы
UBS: в ближайшие месяцы курс рубля вырастет на 5%
В ближайшие три месяца курс доллара к рублю снизится примерно на 5% до 63 и останется там в последующие полгода, пишет главный стратег UBS по развивающимся рынкам Майкл Боллиджер.
Profinance.ru 15:50
Экономика
Названы российские регионы, где чаще всего брали кредиты в 2019 году
В первой половине 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше средств по сравнению с 2010-м, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
RT на русском 07:48
Происшествия
Стали известны имена карателей из Жестяной Горки
В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 01:43
Политика
ООН запустила программу отслеживания передвижений террористов
Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала свою работу, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель генсека организации Владимир Воронков.
Коммерсантъ 18:59