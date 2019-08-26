Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦентробанк повысил курс доллара на вторник до 65,97 рубля

Определяемая по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,3134 рубля. Перед открытием торгов во вторник курс доллара на международном валютном рынке установился на отметке 66,0593 рублей, евро - 73,2950 рубля.
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ЦБ РФ повысил курс доллара на среду до 66,26 рубля

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Курсы валют ЦБ РФ на 26 августа: 65,9735 руб/доллар США и 73,3955 руб/евро

SIA.ru26 августа в 07:00
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Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

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Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

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ТАСС вчера в 17:13
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Краснодар — Олимпиакос 1:2

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Пользователей подпишут на спортсменов

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Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
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Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

Министерство просвещения России направило в субъекты страны разработанное положение о кодексе профессиональной этики для педагогических работников.
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Авто

В автопарке чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова есть и «Лады»

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Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает "Московский комсомолец".
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Путин прилетел в Казань для участия в церемонии закрытия WorldSkills

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Полиция Гонконга задержала подозреваемых по делу о штурме парламента

Полиция Гонконга задержала трех человек, подозреваемых в причастности к штурму парламента и погромам внутри здания, сообщила South China Morning Post.
Взгляд.ру 00:28
Политика

Джонсон назвал Юнкеру условие заключения сделки по Brexit

Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Джонсона.
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Калинская на старте US Open обыграла чемпионку турнира

Анна Калинская вышла во второй круг US Open. Россиянка на старте турнира в двух партиях обыграла американку Слоан Стивенс.
Sportbox.RU вчера в 23:43
Происшествия

Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей

Вести.Ru вчера в 12:28
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Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
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Врач перечислил целебные свойства морской воды

Врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал в интервью "Аргументам и фактам" о том, какой эффект морская вода оказывает на организм, и как купание влияет на психологическое состояние человека.
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BFM.ru вчера в 13:36
Авто

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Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов

Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru вчера в 09:26
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Во Владивостоке вынесли приговор сбившему семью на тротуаре водителю

Российская газета 00:32
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
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Общество

Количество браков и разводов в России достигло минимума

Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
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Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
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Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

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Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
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Российская газета вчера в 22:00
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
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Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3

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