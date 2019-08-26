Финансы
Московский КомсомолецЦентробанк повысил курс доллара на вторник до 65,97 рубля
Определяемая по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,3134 рубля. Перед открытием торгов во вторник курс доллара на международном валютном рынке установился на отметке 66,0593 рублей, евро - 73,2950 рубля.
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Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Коммерсантъ вчера в 08:25
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
Коммерсантъ вчера в 18:42
Здоровье
Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться
Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести 00:26
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Министерство просвещения России направило в субъекты страны разработанное положение о кодексе профессиональной этики для педагогических работников.
RT на русском 00:22
Авто
В автопарке чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова есть и «Лады»
Car.ru вчера в 23:36
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 21:21
Политика
Путин прилетел в Казань для участия в церемонии закрытия WorldSkills
Российский президент Владимир Путин прилетел в Казань во вторник вечером 27 августа, чтобы принять участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
Экономика сегодня вчера в 14:54
Происшествия
Полиция Гонконга задержала подозреваемых по делу о штурме парламента
Полиция Гонконга задержала трех человек, подозреваемых в причастности к штурму парламента и погромам внутри здания, сообщила South China Morning Post.
Взгляд.ру 00:28
Политика
Джонсон назвал Юнкеру условие заключения сделки по Brexit
Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Джонсона.
News.ru вчера в 15:31
Теннис
Калинская на старте US Open обыграла чемпионку турнира
Анна Калинская вышла во второй круг US Open. Россиянка на старте турнира в двух партиях обыграла американку Слоан Стивенс.
Sportbox.RU вчера в 23:43
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Вести.Ru вчера в 12:28
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока
Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.
Вести.Ru вчера в 22:38
Здоровье
Врач перечислил целебные свойства морской воды
Врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал в интервью "Аргументам и фактам" о том, какой эффект морская вода оказывает на организм, и как купание влияет на психологическое состояние человека.
Medical Note вчера в 05:49
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru вчера в 13:36
Авто
В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня вчера в 05:50
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru вчера в 09:26
Происшествия
Во Владивостоке вынесли приговор сбившему семью на тротуаре водителю
Российская газета 00:32
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Общество
Количество браков и разводов в России достигло минимума
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
Вести.Ru 00:08
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
REGNUM вчера в 08:02
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Гаджеты
Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3
MobiDevices вчера в 11:16