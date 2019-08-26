Финансы
Московский КомсомолецЦентробанк повысил курс доллара на вторник до 65,97 рубля
Определяемая по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,3134 рубля. Перед открытием торгов во вторник курс доллара на международном валютном рынке установился на отметке 66,0593 рублей, евро - 73,2950 рубля.
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Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
РИА Новости вчера в 23:11
Кино
Netflix анонсировал сериал-триллер об изнанке соцсетей
Компания Netflix рассчитывает на такой же интерес зрителей, как и к сериалу "Черное зеркало", который рассказывает о влиянии современных гаджетов и устройств на людей.
VSE42 Новости вчера в 22:44
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Коминтерново в ДНР: горят дом и сельхозугодья
На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново.
Вести.Ru вчера в 14:28
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Шоу-бизнес
«Новая Волна-2019»: Глюкоза, Рудковская, Киркоров и другие звезды на красной дорожке
Глюкоза, Юлия Савичева, Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым, Ёлка и другие артисты пели хиты именинницы.
Super.ru вчера в 15:29
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что худеет с 4 лет
Популярная актриса и бывший политик Мария Кожевникова рассказала поклонникам, что начала бороться с лишним весом еще с детства.
Bimru.ru вчера в 22:31
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс вчера в 12:06
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019
ТАСС вчера в 17:09
Армия и оружие
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт
В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс вчера в 16:20
Экономика
Жителей Хакасии пригрозили оставить без электроэнергии
Энергетики могут со 2 сентября ограничить подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ Хакасии из-за накопившейся у них задолженности.
Lenta.ru вчера в 09:02
Общество
Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских
Интерфакс вчера в 09:06
Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
РБК вчера в 19:07
Технологии
Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь
Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru вчера в 16:10
Политика
На Украине готовятся к банкротству ГТС и новому росту тарифов на газ
Предварительные объемы импорта составят 1,5 млрд кубометров в год, независимо от наличия транзита российского газа через украинскую ГТС.
ГЛАС.RU вчера в 05:08
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия вчера в 10:32
Происшествия
Девять человек отравились роллами в Усолье-Сибирском
Как сообщили корреспонденту «Альтаира» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, пострадали девять человек, все они перед отравлением съели роллы, заказанные в одной службе доставки.
ИА Альтаир вчера в 23:45
Политика
Обаму обвинили в присоединении Крыма к России
У бывшего президента США Барака Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к России, однако он с этим не справился, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 16:00
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова — Центарой — переименовано в Ахмат-Юрт.
Lenta.ru вчера в 09:47
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46