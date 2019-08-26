Определяемая по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,3134 рубля. Перед открытием торгов во вторник курс доллара на международном валютном рынке установился на отметке 66,0593 рублей, евро - 73,2950 рубля.

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