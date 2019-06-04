Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 65,16 рубляПРАЙМ 05:41

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8795 рубля.
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Банк России понизил официальный курс доллара и поднял евро

Росбалт06:32

ЦБ понизил на 5 июня курс доллара до 65,16 рубля

ТАСС05:51

Банк России понизил курс доллара и повысил курс евро

News.ru06:00

Официальный курс евро на среду вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Курсы валют ЦБ РФ на 4 июня: 65,1614 руб/доллар США и 73,4239 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 65,1614 руб

Финмаркет05:38

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 65,55 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:49
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Политика

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Обновлено в 16:07
Экономика

Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня

Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу

Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено в 12:30
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Космос

Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено в 14:50
Происшествия

На Университетской снова горит дом Черкасского

Обновлено в 14:43
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Футбол

Goal.com признал трансфер Головина в «Монако» худшим в Европе

Портал Goal.com признал трансфер Александра Головина худшим в Европе в сезоне 2018/19.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено в 17:53
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Культура

BadComedian высказался о закрытии своего канала

Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал возможность закрытия своего канала на YouTube из-за иска компании Kinodanz.
Обновлено в 11:56
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Единоборства

Команда Джошуа сообщила о реванше с Руисом

Команда британского боксера Энтони Джошуа воспользовалась опцией о проведении реванша с американским боксером мексиканского происхождения Энди Руисом.
Обновлено в 15:05
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Политика

Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО

НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Политика

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.
Обновлено в 15:28
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Политика

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
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