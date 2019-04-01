Финансы

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 65,42 рубляМосковский Комсомолец 20:50

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам Центробанка составила 69,0532 рубля.
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Курсы валют на сегодня, 2 апреля 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:12

Центробанк заявил о росте курса доллара 2 апреля

Телеканал 360°12:45

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

Интерфакс07:29

Официальный курс евро вырос на 77 копеек

Газета.Ru07:29

ЦБ повысил курсы доллара и евро

News.ru07:28

Курс доллара снизился до 65,25 руб

ТАСС03:24

Официальные курсы ЦБ России на 30.03-02.04.19

Коммерсантъвчера в 18:59
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Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Транспорт

Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления

Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55
Интернет

Во «ВКонтакте» прокомментировали данные об утечке голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» опровергла информацию о существовании уязвимости, которая позволяет получить доступ к голосовым сообщениям пользователей в приложении соцсети.
Обновлено в 15:27
Политика

Президент Алжира пообещал уйти в отставку

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:25
Футбол

Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею

Обновлено в 14:41
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Футбол

Неманья Пейчинович: «Судьбу будущего чемпионата России решит матч „Локомотива“ и „Зенита“»

Думаю, эта игра решит судьбу будущего чемпиона России, — сказал футболист. Напомним, Пейчинович выступал за «железнодорожников» с 2014 года.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Политика

Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах

Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
Обновлено в 19:26
Космос

Имитатор гребли для российских космонавтов передадут в ИМБП РАН до конца года

Тренажер для космонавтов, имитирующий греблю и поднятие штанги, будет до конца года передан заказчику - Институту медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Общество

Американцев шокировала любовь россиян к гематогену

Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Космос

Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры

Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34
Политика

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Кино

Скончался российский актер Александр Васильев

Обновлено в 21:14
Происшествия

В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом

Обновлено в 13:58
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» в напряженной игре уступил «Химкам»

В Краснодаре завершился один из главных матчей месяца в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал подмосковные «Химки».
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле

В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.
Обновлено в 05:57
Энергетика

Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
Здоровье

Саратовская область вошла в число самых бешеных регионов страны

Наибольшее количество случаев выявлено в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Саратовской, Новосибирской и Калужской областях, а также в Красноярском крае, уточняет ЦНМВЛ.
Обновлено в 08:27
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Алена Водонаева лишилась двух колец с бриллиантами

Алена Водонаева расстроена внезапной пропажей двух дорогих колец с крупными бриллиантами.
Обновлено в 18:10
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT оценил «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Экономика

Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала фото с усами

На снимке артистка приклеила накладные усы, сделанные из пряди волос, а также подстриглась, как мужчина.
Обновлено в 12:43
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
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