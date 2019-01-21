Финансы
Центробанк повысил курс доллара на среду до 66,55 рубляМосковский Комсомолец вчера в 20:08
Банк России установил курс доллара на среду, 23 января, на уровне 66,5499 руб. "Американец" прибавил по сравнению с предыдущим днем 18,65 коп.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
Наука
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Обновлено в 10:10
Происшествия
Пять человек погибли при стрельбе в банке во Флориде
В американском штате Флорида мужчина открыл стрельбу в местном банке, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, сообщает WSB TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:14
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки
Обновлено в 02:00
Авто
«Яндекс» начал продажи бортового компьютера для автомобилей
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, который может заменить штатную мультимедийную систему.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
В Xiaomi показали гибкий смартфон
Президент и сооснователь китайской корпорации Xiaomi Лин Бин показал первый созданный компанией гибкий смартфон.
Обновлено в 07:49
Авто
Subaru остановила завод в Японии
Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
Обновлено в 08:04
Общество
Население России снизилось впервые за 10 лет
Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
Обновлено в 13:35
Транспорт
Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро
Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено в 18:46
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Технологии
Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов
По мнению экспертов, сбои в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у порталов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Общество
В небе над Москвой появилось гало
Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено в 07:30
Политика
Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США
Обновлено в 15:25
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Meizu продемонстрировала смартфон без разъемов и слота для SIM-карты
Обновлено в 06:55
Общество
Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в России
Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:16
Происшествия
На Сахалине эвакуировали людей из школ и административных зданий
Учеников и сотрудников нескольких школ Южно-Сахалинска эвакуировали утром 24 января из-за сообщений о минировании.
Обновлено в 19:54
Космос
Ветер разрушил макет межпланетного корабля Илона Маска
Сильный ветер разрушил макет космического корабля Starship, который предлагает компания SpaceX для межпланетных полетов.
Обновлено в 12:13
Общество
Основатель Alibaba рассказал о «болезни» страшнее рака
Основатель и глава китайского интернет-холдинга Alibaba Group Джек Ма рассказал о своих принципах ведения бизнеса и набора персонала.
Обновлено в 10:37
Политика
Захарова прокомментировала позицию Запада по Венесуэле
События в Венесуэле прекрасно демонстрируют, как Запад относится к международному праву и суверенитету стран, меняя в ручном режиме там власть, заявила 24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 19:16
Авто
Ford обновил пикап Ranger для рынка Европы
Компания Ford провела обновление пикапа Ranger для рынка Европы.
Обновлено в 20:08
Гаджеты
Apple заявила о пользе iPhone во время различных стихийных бедствий
Компания Apple рассказала о необходимости иметь при себе iPhone во время засухи, цунами, урагана и других стихийных бедствий.
Обновлено в 19:14
Экономика
Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами
В Киеве некоторые семьи вынуждены согреваться с помощью кирпичей, заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Обновлено в 19:55
Экономика
Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свинину
Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.
Обновлено в 09:21
Спорт
Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено в 08:56
Экономика
Владельцев электроплит хотят оставить без льгот на электричество
В Министерстве экономического развития подчеркнули, что отмена льготных тарифов будет происходить плавно, с 2020 по 2033 год.
Обновлено в 06:51
Наука
Раскрыта причина смерти Александра Македонского
Обновлено в 18:05