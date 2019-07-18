Финансы
Центробанк повысил курс доллара на четверг до 62,95 рубляМосковский Комсомолец вчера в 23:30
Стоимость рассчитываемой по курсам Центробанка бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,3696 рубля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:17, Вашингтон
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево
Пассажиры получили травмы во время эвакуации по надувным трапам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Француз купил сигареты с фотографией ампутированной ноги отца
60-летний албанец, проживающий во Франции, сообщил, что обнаружил на пачке сигарет фотографию своей ампутированной ноги.
Обновлено в 11:34
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Американский президент Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:20
Интернет
«Яндекс» научился определять доходы пользователей
Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Углегорске погиб мужчина, незаконно проникший на подстанцию
Несанкционированное проникновение на одну из трансформаторных подстанций в Углегорске закончилось гибелью 46-летнего мужчины.
Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер решили вопрос с опекой над дочерью
Американский актер Брэдли Купер и российская супермодель Ирина Шейк решили вопрос о совместной опеке над двухлетней дочерью Леей.
Обновлено в 10:55
Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Без фотошопа и фильтров: 51-летняя Валерия показала фигуру в бикини
«На диком пляже на берегу озера», — написала певица. Она отметила, что не использовала фильтры и фотошоп.
Обновлено в 10:48
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Футбол
Лига Европы. Определился соперник тульского «Арсенала»
Определился соперник тульского "Арсенала" по второму отборочному кругу турнира. Им стал азербайджанский клуб "Нефтчи".
Обновлено в 16:50
Футбол
Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»
Мирзов перешел в «Ростов» в 2017-м году.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и Мисс Москва официально развелись
По некоторым данным, экс-король Малайзии и Оксана Воеводина не смогут вновь вступить в брак, т.к. их развод был проведен по всем правилам ислама.
Обновлено вчера в 10:26
Футбол
Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб
Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб.
Обновлено в 12:11
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Кино
Сериал «Сплетница» перезапустят
Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница».
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Космос
Астрономы измерили массу двух бинарных пульсаров
Обновлено в 13:06
Здоровье
Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров
Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.
Обновлено в 19:17
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Футбол
«Локомотив» предложил за игрока сборной Перу 12 млн евро
«Локомотив» проявляет интерес к хавбеку мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисону Флоресу.
Обновлено в 17:54
Здоровье
Медик объяснил, что повышает риск развития рака
Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники Frau Klinik Сергей Портной уточнил, что за последние сто лет репродуктивная функция женщины сильно изменилась: — Если мы вспомним наших прабабушек, в начале века они рожали по пять, шесть детей, и длительность кормления грудью у них составляла лет пять, это очень сильный фактор, который снижает риск развития рака молочной железы.
Обновлено в 06:06
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20
Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено в 15:48