Финансы

Центробанк повысил курс доллара на четверг до 62,95 рубляМосковский Комсомолец вчера в 23:30

Стоимость рассчитываемой по курсам Центробанка бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,3696 рубля.
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Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро снизился на 12 коп

Urbc.Ruвчера в 07:11

ЦБ повысил на 18 июля курс доллара до 62,95 рубля

ТАССвчера в 06:44

Курсы валют ЦБ РФ на 17 июля: 62,9451 руб/доллар США и 70,5552 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ruвчера в 06:17

Центробанк установил курсы валют на 18 июля

Телеканал 360°вчера в 11:38

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 62,9451 руб

Финмаркетвчера в 06:13

Банк России на 18 июля понизил курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 70.5552 руб., курс доллара США повысил более чем на 13 копеек до 62.9451 руб

АК&Мвчера в 06:52
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Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС под Тверью отключены от сети

Обновлено в 01:50
Политика

Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным

Команда президента Украина Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Кузбассовца обвинили в покушении на убийство 24-летней давности

В наводнении в Иркутской области пострадал кузбассовец, который 24 года числился в розыске за покушение на убийство женщины и ребенка.
Обновлено в 01:12
Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Зеленский ответил Путину упрощенной выдачей украинского гражданства

17 июля Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 17:23
Финансы

Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян

Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Технологии

От теста к старту: МегаФон запускает решение «Умное ЖКХ» на базе стандарта NB-IoT

Ключевой игрок российского рынка интернета вещей – компания «МегаФон» – представила собственное решение «Умное ЖКХ», разработанное в рамках концепции «интернета вещей» и использующее стандарт узкополосного доступа NB-IoT.
Обновлено вчера в 06:17
Политика

Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Как рассказал посол, США после выдворения в 2018 году большой группы российских дипломатов и членов их семей фактически установили систему визовых разменов с Россией.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено вчера в 03:51
Кино

Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»

Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
Обновлено в 00:32
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Происшествия

Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане

Обновлено вчера в 17:35
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков

К детскому стиральному порошку установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям, чем к обычному порошку.
Обновлено в 01:04
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»

Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Финансы

Наихудший день для рубля наступит 26 июля

26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 03:33
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