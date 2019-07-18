Финансы
Центробанк повысил курс доллара на четверг до 62,95 рубляМосковский Комсомолец 17 июля в 23:30
Стоимость рассчитываемой по курсам Центробанка бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,3696 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Вашингтон
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Видео ракетных стрельб в Черном море появилось в сети
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Культура
Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей
Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Культура
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле
В стильном брючном костюме канареечного цвета, в золотистых туфлях Алла Пугачева все-таки посетила с Максимом Галкиным фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», который проходит в эти дни в Юрмале.
Обновлено вчера в 12:44
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении в «Дружбе» попросил политическое убежище
Обвиняемый по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко, который был задержан Интерполом в Вильнюсе, попросил политическое убежище в Литве.
Обновлено в 07:44
Политика
Обращение СПЧ в Мосгоризбирком оказалось фальсификацией
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не призывала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 05:59
Спорт
Черчесов опубликовал совместное фото с Загитовой
Обновлено в 06:50
Происшествия
Банк «Русский стандарт» оштрафован на 26 млн рублей за подкуп пристава
Суд в Сочи оштрафовал банк "Русский стандарт" на 26,2 млн рублей за подкуп судебного пристава, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от затопления Иркутскую область
Обновлено в 03:40
Происшествия
Следствие установило предварительную причину инцидента в «Шереметьево»
Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Футбол
Зидан определился с линией атаки «Реала»
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Авто
Составлен топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Обновлено в 05:59
Происшествия
На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ
Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
МИД РФ рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по MH17
Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 07:42
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Общество
Первый снег выпал на Полюсе Холода в Якутии
Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом Холода.
Обновлено в 07:41