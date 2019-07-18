Финансы
Центробанк повысил курс доллара на четверг до 62,95 рубляМосковский Комсомолец 17 июля в 23:30
Стоимость рассчитываемой по курсам Центробанка бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,3696 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:48, Вашингтон
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Обновлено вчера в 11:34
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Транспорт
Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии метро
Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии московского метро.
Обновлено в 01:35
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
После задымления самолета в Шереметьево двое попали в больницу
Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила, что после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван, госпитализировали двоих пассажиров.
Обновлено в 01:25
Происшествия
СМИ назвали мотив совершившего поджог студии аниме в Японии
Мужчина, который поджег студию по производству аниме в японском городе Киото, объяснил свои действия тем, что у него «украли идею новеллы».
Обновлено в 01:12
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшей интеграции
Власти России и Белоруссии достигли принципиальных соглашений в вопросах дальнейшей интеграции двух стран, сообщила пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко по итогам его переговоров с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер»
На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.
Обновлено в 00:35
Политика
Глава Еврокомиссии предложила для России санкции и диалог
Санкции должны быть сохранены в отношении России, заявила будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Die Welt.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено 17 июля в 11:14
Происшествия
Упавшее в центре Москвы дерево повредило пять машин и газовую трубу
Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Обнародовано фото со свадьбы Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой
На обнародованном снимке невеста предстала в традиционном белоснежном наряде, а вот ее избранник сделал ставку на кэжуал: джинсы, белую рубашку и безрукавку.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Локомотив» предложил за игрока сборной Перу 12 млн евро
«Локомотив» проявляет интерес к хавбеку мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисону Флоресу.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Футбол
«Милан» уверен, что сможет купить вингера «Атлетико» Корреа
«Милан» уверен, что сможет приобрести Корреа, интересы которого представляет известный португальский агент Жорже Мендеш.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв
Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в поселке Асбестовский города Алапаевск произошел хлопок газовоздушной смеси в 16-квартирном доме.
Обновлено в 01:32
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Авто
Обновленный Hyundai Accent получил новый двигатель
Благодаря новым функциям и новой трансмиссии Smartstream, которая заменила предыдущую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, Accent 2020 имеет расход топлива в 7,1 литра на 100 км в городе, 5,7 л по шоссе и 6,5 л в смешанном цикле.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Украина планирует приобрести у Польши списанные ракетные катера
Украина думает над приобретением у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
Девушка в Португалии разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш, расположенного в окрестностях Порту.
Обновлено в 01:24